Как приготовить пирог с картофелем и тушенкой

Пирогом с картофелем нынче никого не удивишь, однако советские хозяйки знали, как придать пикантности этому блюду. В него добавляли немного качественной советской тушенки. Надеемся, вам удастся найти что-то максимально на нее похожее для приготовления этого пирога.

© unsplash

Ингредиенты:

Дрожжевое тесто — 1 кг;

Картофель — 700 г;

Говяжья тушенка — 1 банка;

Репчатый лук — 200 г;

Растительное масло — 2 ст. л;

Сливочное масло — 30 г;

Соль, перец — по вкусу.

Лук мелко нарезать и пассеровать в масле до прозрачности. Картофель очистить и нарезать тонкими кружками. Чем тоньше нарежете, тем быстрее приготовится пирог. Тушенку выложить в миску и разобрать по волокнам.

Противень смазать растительным маслом. Тесто разделить на две части. Первую раскатать так, чтобы ее хватило на противень. Выложить на поддон так, чтобы края свисали. Картофель выкладывать на противень так, чтобы получился узор «чешуя». Сверху ложкой выложить пассерованный лук и волокна мяса. Посолить и поперчить. Вторую половину теста раскатать и накрыть пирог сверху. Края защипнуть, лишнее тесто обрезать. Крышку пирога наколоть вилкой, чтобы выходил пар.

Поставить пирог в разогретую духовку и выпекать в течение 40–60 минут. Готовый пирог достать и, не вынимая из противня, намазать сверху сливочным маслом, накрыть пекарской бумагой, полотенцем и чем-нибудь теплым, чтобы он «отдохнул». Такой пирог можно подавать к столу как теплым, так и холодным.