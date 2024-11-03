Морковный коржик: рецепт-пятиминутка

Морковный коржик — ароматный и простой в приготовлении десерт, который станет настоящим спасением, когда нет времени на сложные блюда. Если вы хотите порадовать себя чем-то сладким и легким к чаю, то этот морковный коржик — именно то, что нужно.

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Ингредиенты

Очищенная морковь — 70 г;

Молоко — 100 мл;

Мед или сахар — 50 г;

Мука — 90 г;

Сливочное маслице — 30 г;

Апельсин — 1 шт;

Разрыхлитель — 7 г;

Корица — 1/2 чайной ложки;

Мускатный орех — 1/2 чайной ложки;

Кайенский перец — щепотка.

Способ приготовления

Натертую морковь и цедру апельсина смешиваем с пряностями, молоком, медом и сливочным маслом. Если хотите, можете добавить к тесту немного апельсинового сока. В муку всыпаем разрыхлитель и тщательно перемешиваем. Добавляем смесь к пряной морковке. Разогреваем духовку до 180 градусов. Время выпекания будет зависеть от глубины формы, ориентируйтесь на свою посуду. Можете убрать коржик на 7–10 минут и проверить его зубочисткой. Приятного аппетита!

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