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Морковный коржик: рецепт-пятиминутка для ленивых

Морковный коржик — ароматный и простой в приготовлении десерт, который станет настоящим спасением, когда нет времени на сложные блюда. Если вы хотите порадовать себя чем-то сладким и легким к чаю, то этот морковный коржик — именно то, что нужно.

Морковный коржик: рецепт-пятиминутка
© unsplash

Ингредиенты

  • Очищенная морковь — 70 г;
  • Молоко — 100 мл;
  • Мед или сахар — 50 г;
  • Мука — 90 г;
  • Сливочное маслице — 30 г;
  • Апельсин — 1 шт;
  • Разрыхлитель — 7 г;
  • Корица — 1/2 чайной ложки;
  • Мускатный орех — 1/2 чайной ложки;
  • Кайенский перец — щепотка.

Способ приготовления

  1. Натертую морковь и цедру апельсина смешиваем с пряностями, молоком, медом и сливочным маслом. Если хотите, можете добавить к тесту немного апельсинового сока.
  2. В муку всыпаем разрыхлитель и тщательно перемешиваем. Добавляем смесь к пряной морковке.
  3. Разогреваем духовку до 180 градусов. Время выпекания будет зависеть от глубины формы, ориентируйтесь на свою посуду. Можете убрать коржик на 7–10 минут и проверить его зубочисткой. Приятного аппетита!

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