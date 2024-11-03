Пять рецептов необычных оладий

Рассказываем, как не пропустить День оладушек и взглянуть на популярный десерт по-новому.

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Представьте на минуту: выходной день, будильник вас не тревожит, погода шепчет, а с кухни доносится аромат свежеиспечённых для вас оладушек...

А ведь многие ещё с детства влюблены в этот простой десерт - оладьи - и даже не подозревают, что история блюда уходит корнями в Древнюю Русь. В каждом населённом пункте их называли по-разному: оладки, олашки, а где-то вообще алябыши. Но корень у всех этих названий общий: оладьи произошли от греческого слова, которое означает "масло". Русские хозяюшки имели в своём арсенале большие чугунные сковороды - оладницы, чтобы оладьи получались круглыми, ровными и красивыми. Наряду с блинами они считались главным блюдом на Масленицу. Им даже праздник посвятили - 3 ноября традиционно отмечается День оладушек.

А ещё оладьи очень просты в приготовлении. И даже если вы не пекарь по призванию (как автор статьи), а ваша кухня после работы с тестом похожа на поле боя, то оладушки у вас точно получатся. В честь вкусного праздника мы собрали нетривиальные рецепты оладий, которые порадуют вас, ваших родных и друзей. Они ещё и рецепт у вас попросят.

Банановые оладьи с шоколадом

Как-то один из корреспондентов "Омск Здесь" угощал всю редакцию ароматными банановыми оладьями. А что если добавить в них ещё и шоколад? Пробуем.

2 банана,

100 г шоколада,

1 яйцо,

5 столовых ложек пшеничной муки,

1 столовая ложка сахара.

Бананы измельчите до состояния пюре. Добавьте к этой смеси муку и яйцо и перемешайте до однородности. На раскалённую сковороду влейте по одной столовой ложке бананового теста, сверху выложите по кусочку шоколада и снова полейте тестом. Сковороду накройте крышкой и готовьте так 2-3 минуты на медленном огне, после чего переверните ароматные оладушки. Дождитесь, когда оладьи зарумянятся, а шоколад внутри полностью расплавится. Вкусный десерт готов. Главное - не торопитесь его съесть, чтобы не обжечься.

Тыквенно-яблочные оладьи

Тыква может не только послужить украшением вашего дома к самому мистическому празднику осени - Дню Всех Святых, но и стать полезным дополнением к ежедневному рациону. Так что, если вы не знаете, куда же деть бывший транспорт Золушки после Тыквенного спаса, то можно найти ему вкусное применение. О тыкве и других сезонных овощах мы рассказали здесь.

400 г тыквы,

2 яблока,

2 яйца,

2 столовые ложки сахара,

0,5 стакана пшеничной муки,

соль по вкусу.

Помойте тыкву и яблоки, натрите их на тёрке. В отдельной посуде взбейте яйца, сахар и соль, а потом перемешайте их с натёртыми продуктами. Добавьте муку и помешивайте до получения однородной массы, похожей на густую сметану. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Оладьи обжаривайте на среднем огне с обеих сторон до румяной корочки. А с мёдом или со сметаной горячие оладушки будут ещё вкуснее.

Оладьи из вермишели с брынзой

Не знаете, куда ещё можно приспособить вермишель, кроме супа, а поварская душа требует чего-то новенького? Ловите наглядное пособие, как разнообразить себе завтрак или ужин.

150 г вермишели,

150 г сыра брынза,

2 яйца,

зелёный лук (можно добавить другую зелень по желанию),

соль по вкусу.

Отварите в подсоленной воде вермишель и дайте ей немного остыть. Брынзу разомните вилкой или натрите на тёрке. Мелко нашинкуйте зелёный лук. В глубокой миске смешайте все ингредиенты. Обжарьте оладушки на разогретой сковороде до золотистого цвета. При желании можно подавать блюдо с любым соусом, например, со сметаной или с кетчупом.

Овсяные оладьи с апельсином

С детства всем твердят о пользе каш, но любителей этого блюда не так много. Возможно, стоит попробовать сделать из витаминных круп что-то необычное, что заставит проникнуться симпатией к любой каше. Например, к овсянке.

100 г овсяных хлопьев,

0,5 стакана муки,

0,5 чайной ложки разрыхлителя,

1 яйцо,

2 столовых ложки сахара с горкой,

1 апельсин (для сока и цедры),

соль по вкусу,

1 чайная ложка ванильного сахара.

Варите овсянку на воде до готовности: каша должна получиться густой. А пока она остывает, с апельсина натрите 1 столовую ложку цедры и выжмите 20 мл сока. В уже остывшую кашу добавьте яйцо, два вида сахара, разрыхлитель, соль, муку и свежевыжатый апельсиновый сок. После того как всё тщательно перемешали, остаётся добавить только апельсиновую цедру. Теперь можно приступать к жарке. Жарьте оладьи по две минуты до подрумянивания.

Оладьи-пиццы

Откликнитесь, фанаты маргариты и пепперони! Итальянцы наверняка бы ужаснулись, если бы услышали про оладьи-пиццы, но кто сказал, что это не вкусная альтернатива калорийному итальянскому пирогу?

180 г пшеничной муки,

250 мл кефира,

2 яйца,

100 г ветчины,

80 г твёрдого сыра,

1 болгарский перец,

1-2 помидора,

оливки или маслины по вкусу,

зелёный лук,

1 чайная ложка разрыхлителя теста,

соль перец по вкусу.

Нарежьте кубиками ветчину, болгарский перец, помидоры, оливки или маслины покрошите кружочками, сыр натрите на тёрке, а лук измельчите. В большой миске соедините кефир с яйцами, посолите и поперчите. Всыпьте разрыхлитель для теста и перемешайте миксером или венчиком. Смесь должна вспениться. Всыпьте в неё муку и перемешайте всё до однородности, оставьте на 5 минут настаиваться. В полученное тесто добавьте уже подготовленную начинку и перемешайте всё лопаткой. Осталось только пожарить оладьи-пиццы на растительном масле и можно подавать закуску к столу.