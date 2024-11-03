Как приготовить шоколадные панкейки

Вкусные шоколадные панкейки на завтрак. Они понравятся всей семье и станут отличным дополнением к основному блюду. При этом они не вредят фигуре — всего 179 ккал на 100 г.

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Для приготовления возьмите 140 г муки цельнозерновой, два яйца, 15 г какао-порошка, 20 мл молока, по одной чайной ложке растительного масла и разрыхлителя теста, стевию по вкусу.

В глубокой миске соедините муку, разрыхлитель, какао и стевию. Яйца разделите на белки и желтки, молоко соедините с желтками и перемешайте.

Белки яиц взбейте до устойчивых пиков. Соедините все три массы. В молочную добавьте яичную, перемешайте венчиком, а потом введите белковую. В конце добавьте ложку масла.

Обжарьте на сухой горячей сковороде панкейки. Блюдо готово!

Ранее сообщалось, что простое, полезное и диетическое блюдо из рыбы и овощей отлично подойдет для всей семьи. Оно получается ярким, сытным, вкусным и не вредит фигуре — всего 100 ккал на 100 г.