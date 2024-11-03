Рецепт куриного паштета

Блюдо идеально сочетается с различными видами хлеба, гренками, тостами или крекерами.

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«Расскажу, как приготовить нежный паштет из куриной печени», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru

Паштет — изысканное блюдо, которое можно подавать самостоятельно как закуску или использовать в составе других кулинарных шедевров. Во Франции, например, его запекают в тесте.

Паштеты готовят не только из печени, но и из рыбы, овощей, бобовых. Также есть рецепты, в которых эти ингредиенты смешивают, за счёт чего получаются интересные вкусовые комбинации. Чаще всего паштет подают с хрустящим багетом, в тарталетках или волованах — французских слоёных булочках.

Перед тем как переходить к экспериментам, предлагаем начать с классического рецепта.

Ингредиенты:

куриная печень зачищенная — 600 г;

сливочное масло — 400 г;

яйца C1 — 5 шт.;

вино «Порто Руби» (или аналог) — 350 мл;

лук-шалот — 110 г;

чеснок — 12 г (2 зубчика);

оливковое масло — 8 г (2 ч. л.);

тимьян цельный — 5 г (2–3 веточки);

соль нитритная — 7 г.

Способ приготовления:

Промойте куриную печень, удалите все вены и жилки. Нарежьте сливочное масло произвольными кусочками и растопите в микроволновке до полного размягчения. Очистите лук и чеснок, произвольно измельчите. Разогрейте сотейник и добавьте в него немного оливкового масла. Обжарьте лук, тимьян и чеснок на среднем огне до тех пор, пока кусочки лука не станут прозрачными и золотистыми. Как только лук уменьшится в объёме, влейте красное вино и продолжайте тушить. Когда жидкость выпарится на 85–90%, снимите с огня и остудите. Взбейте блендером сливочное масло с яйцами. В чашу блендера отправьте зачищенную печень, лук в вине и взбейте до однородной консистенции. В процессе постепенно добавляйте яйца с маслом, не прекращая взбивать. Полученную массу протрите через мелкое сито. Подготовьте форму для запекания и разогрейте духовку в режиме верхнего и нижнего жара на 130°С. Застелите форму для запекания пергаментом и вылейте жидкую массу паштета. Заверните пергамент так, чтобы он лежал к паштету вплотную. Сверху закройте листом фольги. Поставьте форму для запекания в глубокий противень и налейте в него горячей воды. Уберите паштет в духовку на 1–1,5 часа. Готовность необходимо проверить кулинарным градусником: можно доставать паштет при достижении 70°С в центре формы. Готовый тёплый паштет ещё раз пробейте блендером и разложите в ёмкости для хранения. Чтобы паштет сверху не заветрился и не приобрёл серый цвет, его можно залить растопленным сливочным маслом, тонким слоем ягодного соуса или несладкого желе.

Подавайте паштет с ягодным кисло-сладким соусом, свежими красными ягодами и хрустящим багетом.