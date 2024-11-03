Зачем добавлять уксус в дрожжевое тесто

Дрожжевое тесто всегда делают выпечку пышной и воздушной. Однако есть способ, который поможет сделать готовый продукт еще лучше.

Повар Юлия Архипова рассказала, что в дрожжевое тесто можно добавлять уксус. Во-первых, он улучшает процесс брожения, делает тесто более объемным, легким и воздушным. При этом тесто лучше раскатывается.

Во-вторых, с уксусом качество выпечки улучшается, она приобретает мягкую текстуру. В-третьих, вкус выпечки становится более ярким и насыщенным.

Замешивая тесто по стандартному рецепту, добавляйте не более одной столовой ложки уксуса. При желании его можно заменить кефиром, передают «Белновости».

Ранее сообщалось, что неудавшаяся выпечка всегда портит настроение. Бывает, что у простой шарлотки не поднимается тесто, и она уже становится невкусной. Повар Юлия Архипова рассказала, что делать в таком случае.