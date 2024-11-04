Шеф-повар ответил, можно ли есть блюда из сырого мяса

Блюда из сырого мяса не опаснее суши, главное — правильно соблюдать технику приготовления. Об этом, ссылаясь на заявления шеф-поваров, пишет РИА Новости в воскресенье, 3 ноября.

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«Почему-то у нас не принято есть сырое мясо. При этом люди активно ходят в суши-бары и спокойно едят сырую рыбу. Единственно, что прямо вот сырым-сырым я не рекомендовал бы мясо употреблять. Его надо приправлять, чтобы были нотки кислоты, которая гасит микробиологию, которая есть в мясе, и раскрывает его вкус. Это может быть как цитрусовая кислота, так и бальзамический, яблочный и виноградный уксусы», — рассказал шеф-повар «Мираторга» Дмитрий Лазько.

Бренд-шеф ресторанного холдинга Family Garden Руслан Италмазов отметил, что в сыром мясе, как и рыбе, могут содержаться паразиты, бактерии и вирусы. Это, однако, не значит, что эти продукты опасны. Качественная говядина, которая проходит строгий контроль на всех этапах производства, не принесёт вреда. Баранины не стоит опасаться, если её правильно обработали и хранили как положено. Свинина, курица, индейка и другие виды домашней птицы, как правило, содержат больше патогенов, поэтому есть их в сыром виде не стоит, подчеркнул эксперт. Чтобы насладиться качественными блюдами из сырого мяса — тартаром или карпаччо — нужно выбирать только проверенные рестораны.

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