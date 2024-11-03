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Засолка сала на скорую руку: слюнки потекут даже у сытых — вкуснятина

Сало — любимый продукт многих. Не обязательно тратить несколько часов на его засолку, ведь можно сделать его быстро. Простой рецепт.

Засолка сала на скорую руку
© globallookpress.com

На килограмм сала возьмите литр воды, две столовые ложки соли, три лавровых листа, 0,5 чайной ложки молотого перца, 15 горошков перца, 0,5 чайной ложки карри и столько же хмели-сунели, головку чеснока.

Сало нарежьте небольшими кусочками. Для маринада в кастрюле смешайте воду, соль, лавровый лист, молотый перец и перец горошком. Погрузите кусочки сала в рассол, поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения.

После закипания снимите пенку, прижмите сало ближе к дну тарелкой и варите еще 15–20 минут. По окончании варки добавьте нарезанный кусочками чеснок, карри и хмели-сунели. Снова прижмите тарелкой. Когда маринад остынет, уберите сало в холодильник прямо в маринаде.

Через 12 часов достаньте сало и дайте ему обсохнуть. Блюдо готово!

Еда