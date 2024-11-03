Засолка сала на скорую руку

Сало — любимый продукт многих. Не обязательно тратить несколько часов на его засолку, ведь можно сделать его быстро. Простой рецепт.

На килограмм сала возьмите литр воды, две столовые ложки соли, три лавровых листа, 0,5 чайной ложки молотого перца, 15 горошков перца, 0,5 чайной ложки карри и столько же хмели-сунели, головку чеснока.

Сало нарежьте небольшими кусочками. Для маринада в кастрюле смешайте воду, соль, лавровый лист, молотый перец и перец горошком. Погрузите кусочки сала в рассол, поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения.

После закипания снимите пенку, прижмите сало ближе к дну тарелкой и варите еще 15–20 минут. По окончании варки добавьте нарезанный кусочками чеснок, карри и хмели-сунели. Снова прижмите тарелкой. Когда маринад остынет, уберите сало в холодильник прямо в маринаде.

Через 12 часов достаньте сало и дайте ему обсохнуть. Блюдо готово!