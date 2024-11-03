Нежная выпечка на сметане: пирог за пять минут

Если ваши гости уже на подходе, а вам нечего поставить на стол, приготовьте брусничный пирог. Выпечка получается вкусной, воздушной и готовится быстро.

Для приготовления возьмите 250 г муки, 180 г сахара, три яйца, 100 г сметаны, 120 г брусники, щепотку ванилина, 1,5 чайной ложки разрыхлителя, столовую ложку сахарной пудры, 60 г растительного масла, щепотку соли.

В глубокой миске смешайте яйца, сахар, ванили и соль. Поставьте духовку разогреваться до 180 градусов.

Тем временем к яйцам добавьте масло, сметану и перемешайте все, добавив муку и разрыхлитель. Тесто должно быть по консистенции как на оладьи.

Добавьте в тесто замороженные ягоды брусники и перемешайте массу лопаткой. Влейте тесто в форму для выпекания. Поставьте в духовку на 40 минут. Блюдо готово!

Ранее сообщалось: если вам нужно чем-то накормить гостей, а времени на приготовление нет, сделайте эту закуску из яйца и сыра. На все уйдет всего 10 минут и минимум сил.