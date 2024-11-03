Низкокалорийный пикантный борщ с фасолью и лимоном

Зимой борщ едва ли не самый частый гость на столе во многих семьях. Поделимся низкокалорийным рецептом этого блюда. К тому же борщ, сваренный по этому рецепту, отличается пикантным вкусом благодаря добавлению лимона.

Ингредиенты:

красная фасоль — 1/2 ст.;

свекла — 200 г;

морковь — 100 г;

квашеная капуста — 200 г;

репчатый лук — 150 г;

сливочное масло — 30 г;

куриное филе — 300 г;

лимон — 2 кусочка;

свежий помидор — 1 шт.;

лавровый лист — 2 шт.;

соль, перец — по вкусу;

сметана, свежая зелень — для сервировки.

Фасоль предварительно замочить холодной водой на четыре-пять часов в кастрюле, в которой будем готовить суп. Куриное филе режем кубиками и отвариваем до готовности в отдельной емкости (чтобы мясо не окрасилось от фасоли в бурый цвет) и вытаскиваем. Фасоль варим до полуготовности. Репчатый лук режем полукольцами и пассеруем в сливочном масле до прозрачности, затем добавляем туда натертую на крупной терке морковь, перемешиваем и тушим 7 минут. После этого в сковороду добавляют мелко нарезанный помидор, а через 5 минут — 2/3 натертой на крупной терке свеклы. Перемешиваем и тушим 15 минут под крышкой на минимальном огне.

В кастрюлю с фасолью доливаем куриный бульон и добавляем квашеную капусту. Варим 15 минут и выкладываем туда зажарку со сковороды. Закрываем крышкой и после закипания варим 10 минут. Затем добавляем куриное филе, остатки натертой свеклы, лимон, нарезанный мелкими ломтиками, лавровый лист, соль и перец. Закрываем крышкой и на минимальном огне томим 15 минут. После этого выключаем огонь и даем борщу настояться около получаса.

Подавать со сметаной и свежей зеленью.