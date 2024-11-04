Рецепт для похудения: куриное филе фаршированное

Куриное филе можно фаршировать и овощами, и фруктами. Однако в этот раз лучше выбрать шампиньоны и сыр. Блюдо получится вкусным и сытным.

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Возьмите одно куриное филе, по 30 г шампиньонов и сыра, 20 г сливочного масла, соль, специи и зелень по вкусу, столовую ложку растительного масла.

Подготовьте все продукты. В курином филе сделайте надрез в виде кармашка. Посолите, приправьте, положите внутрь кусочки масла и сыра. Добавьте порезанные грибы, закройте карманчик.

Плотно заколите его зубочистками и снаружи тоже посолите и приправьте специями. Обжарьте филе на сильном огне со всех сторон, чтобы мясо схватилось. Далее запекайте в духовке 20 минут при 220 градусах. Блюдо готово!

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