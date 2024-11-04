Какой продукт поможет справиться с «зимней депрессией»

Диетолог Фил Бианчи объяснил, какой продукт способен бороться с сезонным аффективным расстройством, или «зимней депрессией».

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Эксперт советует включить в рацион ягоды. Они богаты антиоксидантами, которые снижают уровень стресса. Сейчас для ягод уже не сезон, однако отличным вариантом могут стать замороженные продукты. Их можно добавлять в каши и смузи — это отличный вариант для завтрака.

Если ягоды вам недоступны, то для борьбы с «зимней депрессией» можно использовать оливковое масло первого отжима.

Исследователи обнаружили, что полезные жиры в оливковом масле полезны для центральной нервной системы, помогая нервам правильно функционировать и повышая ваше настроение.