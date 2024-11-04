Развенчаны популярные мифы о замораживании продуктов

Продукты могут портиться и в морозилке. Да и в целом замораживать можно далеко не всё. Вот что об этом говорит наука.

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Миф № 1: замораживать можно все продукты. Большинство продуктов действительно можно класть в морозилку. Исключение составляют салат, кремовые соусы, кофе. Министерство сельского хозяйства не рекомендует замораживать консервы или яйца в скорлупе.

Миф № 2: продукты можно держать в морозилке вечно. Чем дольше еда лежит в морозильной камере, тем хуже её качество. Согласно рекомендациям USDA, супы, рагу и запеканки, приготовленное мясо можно хранить в морозильнике 2−3 месяца, стейки, жаркое или отбивные в сыром виде — 4−12 месяцев, приготовленную птицу — 4 месяца, сырую птицу — 9−12 месяцев. Также важно, чтобы они находились в вакуумной упаковке.

Миф № 3: замораживание убивает бактерии. Оно просто делает эти бактерии неактивными, но не уничтожает их.

Миф № 4: замороженные продукты содержат меньше питательных веществ, чем свежие. В действительности всё может быть наоборот. Чтобы избежать потери полезных соединений, съешьте овощи или фрукты как можно раньше после покупки. Приготовление их на пару или в микроволновке сведёт к минимуму потерю водорастворимых витаминов.

Миф № 5: после размораживания продукты нельзя замораживать повторно, не приготовив их заранее. Вы можете замораживать и повторно замораживать еду сколько угодно раз, но при условии, что еда не будет находиться вне холодильника более двух часов (или одного часа при температуре 32,2 градусов Цельсия). Однако повторное замораживание чего-то неприготовленного, особенно мяса, ухудшает его качество. Поэтому по возможности этого лучше избегать.

Миф № 6: замороженные продукты можно хранить в любом месте морозильника или в любом холодном месте. Лучше всего класть продукты ближе к задней части морозильника. Там с большей вероятностью температура будет постоянной.

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