Простой рецепт баклажанов в духовке

Простая закуска — баклажаны в духовке с помидорами, сыром и чесноком
Баклажаны в духовке с помидорами, сыром и чесноком — вариант простой и вкусной закуски. Когда гости на пороге, а на столе еще не хватает блюд, то попробуйте этот рецепт.
Ингредиенты
- Баклажаны — 600 г;
- Томаты — 400 г;
- Майонез — 100 г;
- Сыр — 100 г;
- Чеснок — 4 головки.
Способ приготовления
- Баклажаны нарезаем кружками. Аналогично поступаем с томатами.
- Выкладываем овощи на противень. Баклажаны запекаем около 20 минут, томаты — 10.
- Майонез, измельченный чеснок и тертый сыр смешиваем в одной таре.
- Собираем закуску. Нижний слой — баклажан, средний — томат, верхний — майонезная шапочка.
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