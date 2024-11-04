Простой рецепт баклажанов в духовке

Баклажаны в духовке с помидорами, сыром и чесноком — вариант простой и вкусной закуски. Когда гости на пороге, а на столе еще не хватает блюд, то попробуйте этот рецепт.

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Ингредиенты

Баклажаны — 600 г;

Томаты — 400 г;

Майонез — 100 г;

Сыр — 100 г;

Чеснок — 4 головки.

Способ приготовления

Баклажаны нарезаем кружками. Аналогично поступаем с томатами. Выкладываем овощи на противень. Баклажаны запекаем около 20 минут, томаты — 10. Майонез, измельченный чеснок и тертый сыр смешиваем в одной таре. Собираем закуску. Нижний слой — баклажан, средний — томат, верхний — майонезная шапочка.

С другими вариантами закусок из баклажанов можно ознакомиться здесь.