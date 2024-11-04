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Простая закуска — баклажаны в духовке с помидорами, сыром и чесноком

Баклажаны в духовке с помидорами, сыром и чесноком — вариант простой и вкусной закуски. Когда гости на пороге, а на столе еще не хватает блюд, то попробуйте этот рецепт.

Простой рецепт баклажанов в духовке
© unsplash

Ингредиенты

  • Баклажаны — 600 г;
  • Томаты — 400 г;
  • Майонез — 100 г;
  • Сыр — 100 г;
  • Чеснок — 4 головки.

Способ приготовления

  1. Баклажаны нарезаем кружками. Аналогично поступаем с томатами.
  2. Выкладываем овощи на противень. Баклажаны запекаем около 20 минут, томаты — 10.
  3. Майонез, измельченный чеснок и тертый сыр смешиваем в одной таре.
  4. Собираем закуску. Нижний слой — баклажан, средний — томат, верхний — майонезная шапочка.

С другими вариантами закусок из баклажанов можно ознакомиться здесь.