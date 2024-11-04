Какие продукты нельзя разогревать в микроволновке

Врач-диетолог Римма Мойсенко в беседе с Pravda.Ru назвала продукты, которые не стоит подогревать в микроволновой печи. Так, речь идет о молочных продуктах и любых блюд, которые содержат натуральные жиры. По словам специалиста, такие жиры могут при нагреве превращаться в трансжиры – это делает блюда потенциально вредными.

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«Особую опасность представляют разогретые блюда из фастфуда. В таких продуктах уже содержатся трансжиры, и при повторном нагревании они могут выделять токсичные вещества. Исключение составляют хлеб и крупы без жира, которые можно безопасно разогревать в СВЧ-печи», - сказала Мойсенко.

Чтобы подогреть продукты, особенно молочные, врач-диетолог рекомендует использовать электрическую или газовую плиту. Специалист советует разогревать такие блюда только однократно.