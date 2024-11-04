Рецепт для похудения: морковные котлеты

Многие перед Новым годом активно начинают худеть. Попробуйте эти морковные котлеты, которые готовятся быстро и легко и не вредят фигуре — всего 175 ккал на 100 г.

© unsplash

Для приготовления возьмите 600 г моркови, четыре столовых ложки манки, два яйца, 100 мл растительного масла, соль, перец и тмин по вкусу.

Морковь очистите и натрите на крупной терке. Слегка взбейте яйца венчиком и влейте к моркови. Все хорошо перемешайте. Добавьте манку, соль, специи и перец.

Сформируйте котлеты из моркови, плотно взбивая их. Обжарьте на масле до золотистости, а после накройте крышкой и тушите на минимальном огне 10 минут. Блюдо готово!

Ранее сообщалось, что вкусные шоколадные панкейки на завтрак понравятся всей семье и станут отличным дополнением к основному блюду. При этом они не вредят фигуре — всего 179 ккал на 100 г.