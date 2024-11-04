Секреты приготовления шарлотки

Шарлотка пользуется популярностью, потому что для ее приготовления нужно мало продуктов и она готовится быстро. Однако не у всех получается этот пирог. Вот три совета для ее приготовления.

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Следите, чтобы тесто не было слишком густым, ведь оно плохо распределяется между яблоками. Его консистенция должна быть, как у сметаны с жирностью 15–20%.

Для пышной шарлотки сначала взбивайте желтки с сахаром до белого цвета. А уже в финале замешивания теста введите взбитые до крутой пены белки.

Плохо пропекшийся пирог, попадая в холодную среду, упадет. При этом тесто будет мокрое и клейкое внутри. Запекайте шарлотку в среднем 45–50 минут.

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