Пирог-пятиминутка из творога и сыра

Если в вашем холодильнике завалялись лаваш, творог и сыр, приготовьте этот простой пирог. Рецептом поделилась повар Юлия Архипова.

Возьмите 100 г лаваша, 120 г творога, 90 г сыра, два яйца, 130 г молока, 20 г сливочного масла, соль, перец по вкусу.

Влейте в миску молоко, добавьте яйца, творог, посолите и поперчите. Порвите лаваш на мелкие кусочки и добавьте в молоко.

Натрите на терке сыр, добавьте к смеси молока и лаваша. Все перемешайте до однородной массы. Лаваш должен пропитаться.

Смажьте форму для запекания сливочным маслом, поместите внутрь заготовку и поставьте на полчаса в разогретую до 180–190 градусов духовку, передают «Белновости».

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