Эксперт назвал повседневные продукты питания, содержащие никотин

Люди ежедневно потребляют никотин через обычную пищу. Однако уровень вещества в них очень мал, пишет Daily Star со ссылкой на слова эксперта Маркуса Линдблада.

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В среднем в день человек потребляет с пищей примерно 1 400 нг (нанограммов) никотина. Порция обычного картофельного пюре или жареного картофеля содержит около 675 нг никотина.

Вещество можно обнаружить и в других овощах. Так, средний баклажан, зелёный перец или помидор содержит порядка 332 нг никотина. Для сравнения: средняя сигарета имеет около 12 мг никотина — в 18 тыс. раз больше, чем в картофеле.

Хотя никотин естественным образом присутствует во фруктах, овощах и других продуктах, которые мы едим ежедневно, его уровень крайне мал, поэтому вы не можете стать зависимым от него. Когда вы потребляете эти продукты, крошечные концентрации никотина проходят через кишечник, и ваш организм легко их усваивает.

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