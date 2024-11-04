Рецепты блюд со всего мира: удивите близких необычными вкусами

Иногда все привычное надоедает и хочется чего-то нового, интересного, необычного, вкусного… Уверены, вы задумывались о том, чтобы приготовить семье блюда иностранных кухонь, но что-то вас останавливало, что ж, время пришло!

© соцсети

Индийский дал (дхал)

Наверное, самое популярное блюдо в Индии. Это блюдо представляет из себя густой суп-пюре с невероятным ароматом специй. В Индии есть несколько десятков вариаций его приготовления, но сегодня мы поделимся с вами самым лучшим рецептом этого блюда.

Вам потребуется:

Горох маш — 250 г

Репчатый лук — 1 штука

Помидоры — 1 штука

Болгарский перец — 1 штука

Чеснок — 1 головка

Сливочное масло — 1 ст. л.

Гарам-масала — 1 ч. л.

Корень имбиря — 1 ч. л.

Молотый черный перец — по вкусу

Куркума — ½ чайные ложки

Соль — по вкусу

Приготовление:

В кастрюлю всыпьте горох, залейте водой, доведите до кипения, далее поставьте вариться на 30 минут на медленном огне, позже влейте 1,5 стакана кипящей воды в кастрюлю с горохом. Во время варки гороха нарежьте овощи мелкими кубиками. На сковороде растопите сливочное масло. Начните обжаривать лук, а далее добавьте все нарезанные овощи. В маш после варки в зависимости от густоты добавьте еще воду. После кладете заправку, взбиваете в блендере и варите еще 10 минут. Солите по вкусу.

Арабский манакиш

Арабский манакиш немного напоминает пиццу. В основном начинка состоит из фарша баранины или говядины, сыра и специи заатар. Это блюдо можно приготовить как на завтрак, так и на ужин! Оно отлично подойдет и под перекус.

Вам потребуется:

Пшеничная мука — 3 стакана

Оливковое масло — 2 ст. л.

Заатар (смесь специй) — 2 ч. л.

Яйцо — 1 штука

Йогурт — ½ стакана

Сухие дрожжи — 2 ч. л.

Пекарский порошок — 2 ст. л.

Сахар — 1 ч. л.

Соль — 1 ст. л.

Сыр сулугуни — 250 г

Адыгейский сыр — 250 г

Приготовление:

Замесите тесто. Смешайте муку, яйцо, йогурт, дрожжи, оливковое масло, пекарский порошок, сахар и соль до однородной массы. Соберите тесто в комок, накройте миску с тестом кухонным полотенцем и оставьте на 45 минут при комнатной температуре. В отдельной миске смешайте оливковое масло и заатар.

Разделите тесто на равное количество частей, сформируйте из них шары и раскатайте в лепешки около 17–18 см в диаметре. После натрите сыр и распределите на все лепешки. Выпекайте лепешки в духовке при температуре 180—185 °C около 15 минут. Готовый манакиш переложите в емкость с крышкой, чтобы лепешка оставалась теплой.

Французский луковый суп

Пожалуй, самый известный французский суп во всем мире! Не все в восторге от этого блюда, но и не все его правильно готовят. Предлагаем вам сделать это самостоятельно и окунуться в атмосферу Франции.

Вам потребуется:

Лук красный — 3 шт.

Говяжьи ребра — 400 г

Вино красное — 200 мл

Чеснок — 2 головки

Мука — 1 ст. л.

Сахар — 1 ч. л.

Сливочное масло — 50 г

Лавровый лист — 1 шт.

Багет для подачи — 100 г

Сыр твердый «Грюйер» — 100 г

Приготовление:

Говяжьи ребра сложите в кастрюлю с толстым дном, добавьте разрезанные пополам зубчики чеснока, немного оливкового масла и обжарьте до золотистости. Залейте водой, посолите, доведите до кипения, убавьте огонь и варите до готовности (около часа). Бульон должен увариться примерно до 900 мл.

Лук очистите от шелухи и нарежьте кольцами. В сковороде растопите сливочное масло, добавьте чайную ложку сахара и лавровый лист. Добавьте лук и обжаривайте на небольшом огне около 30 минут. Влейте стакан вина к луку и выпарьте на сильном огне. В конце убавьте огонь и всыпьте столовую ложку муки. Бульон процедите и влейте в сковороду к луку. Прогрейте, помешивая, еще 10–15 минут.