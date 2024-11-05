Рецепт узбекской слоеной самсы

Самса — одно из главных блюд узбекской кухни, воплощающее в себе уникальный восточный колорит. Это слоеное чудо с сочной начинкой из мяса и специй популярно как на улицах, так и в домах Узбекистана. Приготовление самсы требует терпения и внимания, но результат стоит затраченных усилий.

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Предлагаем попробовать необычный рецепт, где классическое тесто для слоеной самсы будет приготовлено с секретом, который добавит блюду оригинальную текстуру и вкус.

Ингредиенты

Для теста

Мука — 500 г;

Вода — 200 мл;

Соль — 1 ч. ложка;

Яичный желток — 1 шт;

Масло сливочное (или курдючный жир) — 200 г (для слоев).

Для начинки

Баранина или говядина — 500 г;

Лук — 300 г;

Черный перец — 0,5 ч. ложки;

Зира (кумин) — 1 ч. ложка;

Соль — по вкусу.

Способ приготовления

В большую емкость просейте муку и добавьте соль. Постепенно влейте воду и замесите плотное тесто. Добавьте яичный желток — он придаст тесту красивый оттенок и поможет лучше держать слои. Тщательно вымешивайте тесто до однородности, накройте полотенцем и дайте отдохнуть 20–30 минут. Пока тесто отдыхает, займемся начинкой. Мелко нарежьте баранину и лук — именно рубленое мясо, а не фарш, придаст самсе аутентичный вкус и сочность. Добавьте зиру, перец и соль, хорошо перемешайте. Настоящий восточный аромат придаст начинке именно зира, которую предварительно можно слегка размять руками, чтобы раскрыть аромат. После того как тесто отдохнуло, разделите его на две части. Раскатайте одну часть в очень тонкий пласт, стараясь придать форму прямоугольника. Растопите сливочное масло и обильно смажьте раскатанное тесто. Аккуратно сверните его в плотный рулет и уберите в холодильник на 15–20 минут. Повторите то же самое со второй частью теста. Этот метод позволит создать тончайшие слои теста, которые при запекании будут хрустящими и воздушными. Когда рулеты охладятся, нарежьте их на одинаковые кусочки. Каждый кусочек раскатайте в небольшой круг так, чтобы видны слои. В центр круга положите ложку мясной начинки, затем аккуратно соедините края, придавая самсе традиционную треугольную форму. Защипывайте края тщательно, чтобы сок из начинки не вытекал во время выпекания. Заранее разогрейте духовку до 220 °C. Выложите самсу на противень, застеленный пергаментной бумагой. Перед выпеканием каждую самсу смажьте растопленным сливочным маслом или смесью желтка с водой — это добавит им красивый золотистый цвет. Выпекайте самсу 20–30 минут до появления золотистой корочки. Для достижения истинно узбекского вкуса самсу можно выпекать при высокой температуре первые 10 минут, затем снизить до 180 °C и готовить до хрустящей корочки. Подавайте самсу горячей, украшенной рубленой зеленью. Это блюдо идеально сочетается с горячим зеленым чаем или айраном, а с первого укуса раскрывается вся глубина вкусов — сочное мясо, аромат специй и слоистое, хрустящее тесто.

Советы по приготовлению

Для аутентичного вкуса можно использовать курдючный жир вместо сливочного масла. Он придаст тесту особый аромат и воздушность.

Для усиления аромата слегка разомните зиру перед добавлением в начинку. Можно использовать и семена кориандра, но в небольших количествах.

Чем тоньше раскатанное тесто, тем лучше получится слоеность. Не бойтесь раскатывать до полупрозрачного состояния.

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