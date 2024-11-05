Морковный цимес по еврейскому рецепту

Морковный цимес — необычный десерт, которые наверняка удивит гостей. Блюдо пришло к нам из еврейской кухни. В этом пошаговом рецепте вы узнаете, как приготовить ароматный и насыщенный морковный цимес дома.

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Ингредиенты

Очищенная морковка — 7 шт;

Сливочное масло — 90 г;

Вода — 125 мл;

Изюм — 90 г;

Очищенное крупное яблочко — 1 шт;

Сахар 30 г.

Способ приготовления

В кастрюле с толстым дном растапливаем сливочное масло. Морковь нарезаем мелкой соломкой и добавляем к маслу. Сверху заливаем овощ водой. Тушим около 10 минут. Пока морковь размягчается, превратим яблоко в тонкую соломку. Добавляем к овощу вместе с изюмом и сахаром. После десятиминутного тушения подаем блюдо к столу!

В дополнение к морковному цимесу советуем приготовить клюквенный морс.