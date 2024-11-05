Морковный цимес по еврейскому рецепту
Морковный цимес — необычный десерт, которые наверняка удивит гостей. Блюдо пришло к нам из еврейской кухни. В этом пошаговом рецепте вы узнаете, как приготовить ароматный и насыщенный морковный цимес дома.
Ингредиенты
- Очищенная морковка — 7 шт;
- Сливочное масло — 90 г;
- Вода — 125 мл;
- Изюм — 90 г;
- Очищенное крупное яблочко — 1 шт;
- Сахар 30 г.
Способ приготовления
- В кастрюле с толстым дном растапливаем сливочное масло.
- Морковь нарезаем мелкой соломкой и добавляем к маслу. Сверху заливаем овощ водой. Тушим около 10 минут.
- Пока морковь размягчается, превратим яблоко в тонкую соломку. Добавляем к овощу вместе с изюмом и сахаром.
- После десятиминутного тушения подаем блюдо к столу!
В дополнение к морковному цимесу советуем приготовить клюквенный морс.