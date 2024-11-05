Простой рецепт морковных маффинов

Морковные маффины — вкусное и полезное лакомство, которое придется по вкусу любителям здоровой пищи. Попробуйте приготовить морковные маффины по этому рецепту и угостить ими родных!

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Ингредиенты

Морковка — 250 г;

Крупное яйцо — 1 шт;

Сахар-песок — 100 г;

Мука — 180 г;

Сливочное масло — 90 мл;

Разрыхлитель — 1 упаковка;

Лимон — 1 шт;

Апельсин — 1 шт.

Способ приготовления

На духовом шкафу выставляем отметку в 180 градусов. Морковку измельчаем на терке, добавляем к ней цедру лимона. В большой таре смешиваем теплые яйца и сахар. Вливаем к смеси растопленное сливочное масло. Муку с разрыхлителем перемешиваем. После этого кладем морковь и выливаем сок апельсина. Разлитые по формочкам морковные маффины оставляем в печи на 15–20 минут. Готовность проверяйте зубочисткой.

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