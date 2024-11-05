Простой рецепт морковных маффинов

Морковные маффины: самый простой рецепт
Морковные маффины — вкусное и полезное лакомство, которое придется по вкусу любителям здоровой пищи. Попробуйте приготовить морковные маффины по этому рецепту и угостить ими родных!
Ингредиенты
- Морковка — 250 г;
- Крупное яйцо — 1 шт;
- Сахар-песок — 100 г;
- Мука — 180 г;
- Сливочное масло — 90 мл;
- Разрыхлитель — 1 упаковка;
- Лимон — 1 шт;
- Апельсин — 1 шт.
Способ приготовления
- На духовом шкафу выставляем отметку в 180 градусов.
- Морковку измельчаем на терке, добавляем к ней цедру лимона.
- В большой таре смешиваем теплые яйца и сахар. Вливаем к смеси растопленное сливочное масло.
- Муку с разрыхлителем перемешиваем. После этого кладем морковь и выливаем сок апельсина.
- Разлитые по формочкам морковные маффины оставляем в печи на 15–20 минут. Готовность проверяйте зубочисткой.
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