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Морковные маффины: самый простой рецепт

Морковные маффины — вкусное и полезное лакомство, которое придется по вкусу любителям здоровой пищи. Попробуйте приготовить морковные маффины по этому рецепту и угостить ими родных!

Простой рецепт морковных маффинов
© unsplash

Ингредиенты

  • Морковка — 250 г;
  • Крупное яйцо — 1 шт;
  • Сахар-песок — 100 г;
  • Мука — 180 г;
  • Сливочное масло — 90 мл;
  • Разрыхлитель — 1 упаковка;
  • Лимон — 1 шт;
  • Апельсин — 1 шт.

Способ приготовления

  1. На духовом шкафу выставляем отметку в 180 градусов.
  2. Морковку измельчаем на терке, добавляем к ней цедру лимона.
  3. В большой таре смешиваем теплые яйца и сахар. Вливаем к смеси растопленное сливочное масло.
  4. Муку с разрыхлителем перемешиваем. После этого кладем морковь и выливаем сок апельсина.
  5. Разлитые по формочкам морковные маффины оставляем в печи на 15–20 минут. Готовность проверяйте зубочисткой.

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