Рецепт для похудения: запеканка в микроволновке

Запеканку можно приготовить и в духовке, и в микроволновке. При этом процесс не займет много времени, а блюдо не навредит фигуре.

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На три порции возьмите 250 г творога, четыре столовые ложки сахара, две столовые ложки манной или кукурузной крупы, два яйца, столовую ложку сливочного масла, 0,5 чайной ложки соды.

Творог разомните вилкой в глубокой миске, добавьте сахар и крупу, вбейте яйца. Добавьте сливочное масло и соду. Хорошо замесите массу.

Выложите массу в специальную стеклянную посуду для микроволновки, обязательно накройте крышкой, чтобы ваша запеканка не высохла.

Поставьте в микроволновку на восемь минут на 800 W. Блюдо готово!

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