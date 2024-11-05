Как сэкономить на новогоднем столе

В Руспродсоюзе заявили о подорожании новогоднего стола почти на два процента — до 11 740 рублей. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

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Вопреки словам о сильном росте цен на икру, больше всего на самом деле подорожала красная рыба — сейчас она в среднем стоит 1200 рублей за килограмм, что на 7 процентов больше, чем в прошлом году. Платить больше придется и за вареную колбасу. Сейчас кило этого продукта стоит почти 550 рублей, что почти на шесть процентов выше, чем в прошлом году. И завершает список возросших расходов подорожавшее шампанское.

Сэкономить можно следующим образом: заранее приобрести продукты, которые можно хранить долго, так как к Новому году цены только вырастут. Эксперты рекомендуют обратить внимание на покупку рыбы, красной икры, соусов, алкоголя и различных закусок.

Консервы разные нужны

Еще один незаменимый продукт новогоднего стола — консервы. Их нужно хранить при температуре от 0 до +15°С в темном месте. Цена: например, горошек — от 120 рублей за 400 граммов.

С майонезом не спеши

Приобрести майонез тоже можно раньше. Но лучше покупку отложить на пару недель. Продукт нужно держать в охлаждаемом месте без доступа прямых солнечных лучей при температуре не ниже 0 и не выше 18 °С. Так он может храниться до 45 дней. Цена: от 95 рублей за 350 граммов.

Без красной никуда

Лучше всего храниться красная икра будет при температуре –2°C до +4°C, если речь идет о герметичной упаковке, поэтому отправьте ее в морозилку. Таким образом продукт сможет храниться до трех месяцев. Цена: от 4000 рублей за 500 граммов.

Лови нерку

Отличным дополнением к новогоднему столу станет килограмм нерки. Она стоит не так дорого и может храниться в морозилке несколько месяцев. Цена: от 1200 рублей за килограмм.

Час шампанского

Хранить шампанское следует только в горизонтальном положении, чтобы пробка оставалась эластичной и упругой. Оптимальная температура — более десяти градусов по Цельсию. При таком хранении алкогольный напиток может быть пригодным к употреблению до 12 месяцев. Цена: от 510 рублей за бутылку 0,75 литра.

Прямая речь

Виктория Безнебеева, диетолог:

«‎Праздничный новогодний стол должен быть максимально сбалансированным. Можно заменить майонез в оливье йогуртом, чтобы это было гораздо полезнее. Также не стоит отказываться от овощных салатов на столе. Я рекомендую сделать диетические канапе и жирное мясо заменить мясом индейки или, например, курицы».

Минздрав предупреждает: употребление алкоголя вредит вашему здоровью.