Рецепт вкусного шоколадного десерта без сахара

Полезный десерт можно приготовить так, что он станет отличной альтернативой вредным сладостям. При этом он подойдет всем — и взрослым и детям.

Возьмите 400 г шоколада и 120 г яблок. Фрукты промойте, очистите от кожицы и семян, после чего нарежьте на дольки и запеките в микроволновке до мягкости (примерно 10 минут).

Шоколад растопите на водяной бане. Когда фрукты остынут, сделайте из них пюре с помощью блендера, а далее влейте шоколад. Взбивайте смесь еще несколько минут до воздушных пузырьков. Разлейте массу в основу для десерта и заморозьте в холодильнике.

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