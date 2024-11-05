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Домашние пироги: 7 лучших рецептов для тепла и уюта от шеф-повара

Ну что, все уже отметили праздник первого снега? Если еще нет, то скорее сделайте это — лучше всего для застолья подойдут домашние пироги, конечно. Они всегда создают теплую уютную атмосферу и поднимают настроение. От классического яблочного до шоколадного с карамелью — каждый найдет для себя идеальный вариант: вместе с шеф-поваром Русланом Мироновым, который профессионально готовит вот уже 22 года, мы подготовили семь вкуснейших рецептов пирогов, каждый из которых легко приготовить дома.

Семь лучших рецептов пирогов от шеф-повара
© globallookpress.com

Классический яблочный пирог

  • Яблоки — 500 г.
  • Мука — 300 г.
  • Сахар — 200 г.
  • Масло сливочное — 150 г.
  • Яйца — 3 шт.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Корица — 1 ч. л.
  • Соль — щепотка.
  1. Разогрейте духовку до 180°C.
  2. Очистите яблоки и нарежьте ломтиками.
  3. Взбейте яйца с сахаром до образования пышной массы.
  4. Добавьте растопленное масло и просеянную муку с разрыхлителем. Перемешайте до однородности.
  5. Выложите половину теста в форму, затем распределите яблоки и посыпьте корицей. Залейте оставшимся тестом.
  6. Выпекайте 40—45 минут до золотистой корочки.

Шоколадный пирог с карамелью

  • Мука — 200 г
  • Сахар — 150 г
  • Какао-порошок — 50 г
  • Масло сливочное — 100 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Молоко — 100 мл
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Соль — щепотка
  • Карамель (готовая) — 150 г
  1. Разогрейте духовку до 180°C.
  2. Взбейте яйца с сахаром, добавьте растопленное масло и молоко.
  3. Смешайте муку, какао, разрыхлитель и соль. Постепенно добавляйте к яичной смеси.
  4. Вылейте половину теста в форму, добавьте слой карамели и залейте оставшимся тестом.
  5. Выпекайте 35—40 минут. Дайте пирогу остыть и подавайте с чаем!

Творожный пирог с черникой

  • Творог — 500 г
  • Сахар — 150 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Мука — 150 г
  • Черника (свежая или замороженная) — 200 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.
  1. Разогрейте духовку до 180°C.
  2. Взбейте яйца с сахаром, добавьте творог и ванильный сахар, хорошо перемешайте.
  3. Смешайте муку с разрыхлителем и добавьте к творожной массе.
  4. Выложите половину теста в форму, распределите чернику и покройте оставшимся тестом.
  5. Выпекайте 40 минут.

Лимонный пирог с глазурью

  • Мука — 200 г
  • Сахар — 150 г
  • Масло сливочное — 100 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Сок лимона — 3 ст.л.
  • Цедра лимона — 1 ст.л.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Сахарная пудра — 100 г (для глазури)
  • Вода — 2 ст.л. (для глазури)
  1. Разогрейте духовку до 180°C.
  2. Взбейте масло с сахаром, добавьте яйца, лимонный сок и цедру.
  3. Постепенно вмешайте муку и разрыхлитель.
  4. Переложите тесто в форму и выпекайте 35—40 минут.
  5. Приготовьте глазурь: смешайте сахарную пудру с водой до консистенции пасты.
  6. Остывший пирог покройте глазурью.

Банановый пирог с орехами

  • Спелые бананы — 3 шт.
  • Мука — 200 г
  • Сахар — 150 г
  • Масло сливочное — 100 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Грецкие орехи — 100 г
  1. Разогрейте духовку до 180°C.
  2. Разомните бананы в пюре, добавьте яйца, сахар и растопленное масло, перемешайте.
  3. Смешайте муку и разрыхлитель, затем добавьте к банановой массе.
  4. Переложите тесто в форму, посыпьте измельченными орехами.
  5. Выпекайте 35—40 минут.

Песочный пирог с вишней

  • Мука — 300 г
  • Сахар — 150 г
  • Масло сливочное — 200 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Вишня (свежая или замороженная) — 300 г
  • Крахмал — 1 ст.л.
  • Сахар для начинки — 100 г
  1. Разогрейте духовку до 180°C.
  2. Смешайте муку с сахаром, добавьте холодное масло, порезанное кубиками, и разотрите в крошку.
  3. Добавьте яйцо и замесите тесто. Отложите ⅓ теста в холодильник.
  4. Раскатайте оставшееся тесто и выложите в форму. Смешайте вишню с сахаром и крахмалом, выложите на тесто.
  5. Оставшееся тесто раскрошите сверху или нарежьте полосками и выложите решеткой.
  6. Выпекайте 35—40 минут.

Яблочно-коричный пирог с карамелью

  • Мука — 250 г
  • Сахар — 200 г
  • Масло сливочное — 100 г
  • Яблоки — 3 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Корица — 1 ч. л.
  • Карамельный сироп — 100 г
  1. Разогрейте духовку до 180°C.
  2. Взбейте яйца с сахаром, добавьте растопленное масло.
  3. Постепенно введите муку, разрыхлитель и корицу.
  4. Выложите половину теста в форму, добавьте нарезанные яблоки и полейте карамельным сиропом.
  5. Залейте оставшимся тестом.
  6. Выпекайте 40 минут.