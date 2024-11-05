Семь лучших рецептов пирогов от шеф-повара

Ну что, все уже отметили праздник первого снега? Если еще нет, то скорее сделайте это — лучше всего для застолья подойдут домашние пироги, конечно. Они всегда создают теплую уютную атмосферу и поднимают настроение. От классического яблочного до шоколадного с карамелью — каждый найдет для себя идеальный вариант: вместе с шеф-поваром Русланом Мироновым, который профессионально готовит вот уже 22 года, мы подготовили семь вкуснейших рецептов пирогов, каждый из которых легко приготовить дома.

Классический яблочный пирог

Яблоки — 500 г.

Мука — 300 г.

Сахар — 200 г.

Масло сливочное — 150 г.

Яйца — 3 шт.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Корица — 1 ч. л.

Соль — щепотка.

Разогрейте духовку до 180°C. Очистите яблоки и нарежьте ломтиками. Взбейте яйца с сахаром до образования пышной массы. Добавьте растопленное масло и просеянную муку с разрыхлителем. Перемешайте до однородности. Выложите половину теста в форму, затем распределите яблоки и посыпьте корицей. Залейте оставшимся тестом. Выпекайте 40—45 минут до золотистой корочки.

Шоколадный пирог с карамелью

Мука — 200 г

Сахар — 150 г

Какао-порошок — 50 г

Масло сливочное — 100 г

Яйца — 2 шт.

Молоко — 100 мл

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Соль — щепотка

Карамель (готовая) — 150 г

Разогрейте духовку до 180°C. Взбейте яйца с сахаром, добавьте растопленное масло и молоко. Смешайте муку, какао, разрыхлитель и соль. Постепенно добавляйте к яичной смеси. Вылейте половину теста в форму, добавьте слой карамели и залейте оставшимся тестом. Выпекайте 35—40 минут. Дайте пирогу остыть и подавайте с чаем!

Творожный пирог с черникой

Творог — 500 г

Сахар — 150 г

Яйца — 3 шт.

Мука — 150 г

Черника (свежая или замороженная) — 200 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Разогрейте духовку до 180°C. Взбейте яйца с сахаром, добавьте творог и ванильный сахар, хорошо перемешайте. Смешайте муку с разрыхлителем и добавьте к творожной массе. Выложите половину теста в форму, распределите чернику и покройте оставшимся тестом. Выпекайте 40 минут.

Лимонный пирог с глазурью

Мука — 200 г

Сахар — 150 г

Масло сливочное — 100 г

Яйца — 2 шт.

Сок лимона — 3 ст.л.

Цедра лимона — 1 ст.л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Сахарная пудра — 100 г (для глазури)

Вода — 2 ст.л. (для глазури)

Разогрейте духовку до 180°C. Взбейте масло с сахаром, добавьте яйца, лимонный сок и цедру. Постепенно вмешайте муку и разрыхлитель. Переложите тесто в форму и выпекайте 35—40 минут. Приготовьте глазурь: смешайте сахарную пудру с водой до консистенции пасты. Остывший пирог покройте глазурью.

Банановый пирог с орехами

Спелые бананы — 3 шт.

Мука — 200 г

Сахар — 150 г

Масло сливочное — 100 г

Яйца — 2 шт.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Грецкие орехи — 100 г

Разогрейте духовку до 180°C. Разомните бананы в пюре, добавьте яйца, сахар и растопленное масло, перемешайте. Смешайте муку и разрыхлитель, затем добавьте к банановой массе. Переложите тесто в форму, посыпьте измельченными орехами. Выпекайте 35—40 минут.

Песочный пирог с вишней

Мука — 300 г

Сахар — 150 г

Масло сливочное — 200 г

Яйцо — 1 шт.

Вишня (свежая или замороженная) — 300 г

Крахмал — 1 ст.л.

Сахар для начинки — 100 г

Разогрейте духовку до 180°C. Смешайте муку с сахаром, добавьте холодное масло, порезанное кубиками, и разотрите в крошку. Добавьте яйцо и замесите тесто. Отложите ⅓ теста в холодильник. Раскатайте оставшееся тесто и выложите в форму. Смешайте вишню с сахаром и крахмалом, выложите на тесто. Оставшееся тесто раскрошите сверху или нарежьте полосками и выложите решеткой. Выпекайте 35—40 минут.

Яблочно-коричный пирог с карамелью

Мука — 250 г

Сахар — 200 г

Масло сливочное — 100 г

Яблоки — 3 шт.

Яйца — 3 шт.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Корица — 1 ч. л.

Карамельный сироп — 100 г