Семь лучших рецептов пирогов от шеф-повара

Домашние пироги: 7 лучших рецептов для тепла и уюта от шеф-повара
Ну что, все уже отметили праздник первого снега? Если еще нет, то скорее сделайте это — лучше всего для застолья подойдут домашние пироги, конечно. Они всегда создают теплую уютную атмосферу и поднимают настроение. От классического яблочного до шоколадного с карамелью — каждый найдет для себя идеальный вариант: вместе с шеф-поваром Русланом Мироновым, который профессионально готовит вот уже 22 года, мы подготовили семь вкуснейших рецептов пирогов, каждый из которых легко приготовить дома.
Классический яблочный пирог
- Яблоки — 500 г.
- Мука — 300 г.
- Сахар — 200 г.
- Масло сливочное — 150 г.
- Яйца — 3 шт.
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Корица — 1 ч. л.
- Соль — щепотка.
- Разогрейте духовку до 180°C.
- Очистите яблоки и нарежьте ломтиками.
- Взбейте яйца с сахаром до образования пышной массы.
- Добавьте растопленное масло и просеянную муку с разрыхлителем. Перемешайте до однородности.
- Выложите половину теста в форму, затем распределите яблоки и посыпьте корицей. Залейте оставшимся тестом.
- Выпекайте 40—45 минут до золотистой корочки.
Шоколадный пирог с карамелью
- Мука — 200 г
- Сахар — 150 г
- Какао-порошок — 50 г
- Масло сливочное — 100 г
- Яйца — 2 шт.
- Молоко — 100 мл
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Соль — щепотка
- Карамель (готовая) — 150 г
- Разогрейте духовку до 180°C.
- Взбейте яйца с сахаром, добавьте растопленное масло и молоко.
- Смешайте муку, какао, разрыхлитель и соль. Постепенно добавляйте к яичной смеси.
- Вылейте половину теста в форму, добавьте слой карамели и залейте оставшимся тестом.
- Выпекайте 35—40 минут. Дайте пирогу остыть и подавайте с чаем!
Творожный пирог с черникой
- Творог — 500 г
- Сахар — 150 г
- Яйца — 3 шт.
- Мука — 150 г
- Черника (свежая или замороженная) — 200 г
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Ванильный сахар — 1 ч. л.
- Разогрейте духовку до 180°C.
- Взбейте яйца с сахаром, добавьте творог и ванильный сахар, хорошо перемешайте.
- Смешайте муку с разрыхлителем и добавьте к творожной массе.
- Выложите половину теста в форму, распределите чернику и покройте оставшимся тестом.
- Выпекайте 40 минут.
Лимонный пирог с глазурью
- Мука — 200 г
- Сахар — 150 г
- Масло сливочное — 100 г
- Яйца — 2 шт.
- Сок лимона — 3 ст.л.
- Цедра лимона — 1 ст.л.
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Сахарная пудра — 100 г (для глазури)
- Вода — 2 ст.л. (для глазури)
- Разогрейте духовку до 180°C.
- Взбейте масло с сахаром, добавьте яйца, лимонный сок и цедру.
- Постепенно вмешайте муку и разрыхлитель.
- Переложите тесто в форму и выпекайте 35—40 минут.
- Приготовьте глазурь: смешайте сахарную пудру с водой до консистенции пасты.
- Остывший пирог покройте глазурью.
Банановый пирог с орехами
- Спелые бананы — 3 шт.
- Мука — 200 г
- Сахар — 150 г
- Масло сливочное — 100 г
- Яйца — 2 шт.
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Грецкие орехи — 100 г
- Разогрейте духовку до 180°C.
- Разомните бананы в пюре, добавьте яйца, сахар и растопленное масло, перемешайте.
- Смешайте муку и разрыхлитель, затем добавьте к банановой массе.
- Переложите тесто в форму, посыпьте измельченными орехами.
- Выпекайте 35—40 минут.
Песочный пирог с вишней
- Мука — 300 г
- Сахар — 150 г
- Масло сливочное — 200 г
- Яйцо — 1 шт.
- Вишня (свежая или замороженная) — 300 г
- Крахмал — 1 ст.л.
- Сахар для начинки — 100 г
- Разогрейте духовку до 180°C.
- Смешайте муку с сахаром, добавьте холодное масло, порезанное кубиками, и разотрите в крошку.
- Добавьте яйцо и замесите тесто. Отложите ⅓ теста в холодильник.
- Раскатайте оставшееся тесто и выложите в форму. Смешайте вишню с сахаром и крахмалом, выложите на тесто.
- Оставшееся тесто раскрошите сверху или нарежьте полосками и выложите решеткой.
- Выпекайте 35—40 минут.
Яблочно-коричный пирог с карамелью
- Мука — 250 г
- Сахар — 200 г
- Масло сливочное — 100 г
- Яблоки — 3 шт.
- Яйца — 3 шт.
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Корица — 1 ч. л.
- Карамельный сироп — 100 г
- Разогрейте духовку до 180°C.
- Взбейте яйца с сахаром, добавьте растопленное масло.
- Постепенно введите муку, разрыхлитель и корицу.
- Выложите половину теста в форму, добавьте нарезанные яблоки и полейте карамельным сиропом.
- Залейте оставшимся тестом.
- Выпекайте 40 минут.