На гастрофестивале определили самое популярное блюдо

Второй гастрономический фестиваль «Вкус Эльбруса», прошедший в Кабардино-Балкарии в эти выходные, посетили более 7 тысяч человек. Каждый четвертый гость выбирал из разнообразного меню праздника балкарский хычин.

«Самым популярным блюдом гастрофестиваля „Вкус Эльбруса“ стал балкарский хычин. Его выбирал каждый четвертый гость мероприятия, организованного Кавказ.РФ. Всего гастрономический трехдневный марафон на поляне Азау посетило более семи тысяч человек», — сообщили в пресс-службе института развития.

Второй гастрокультурный фестиваль прошел на курорте «Эльбрус» со 2 по 4 ноября. Гости смогли не только продегустировать блюда кавказской кухни, но и научиться их готовить, а также увидеть выступления танцоров, послушать музыкантов, познакомиться с творчеством керамистов и мастеров ремесел СКФО.

На фестивале представили свои блюда и напитки более 20 компаний. Ежедневное меню состояло из 50 блюд — от уже популярных хычинов до шурпы и лягура. У туристов наибольшей популярностью пользовались шашлыки, плов, лакумы и хачапури на мангале. Амбассадор «Эльбруса» альпинистка Алина Пекова, посетившая фестиваль после серии восхождений, также остановила свой выбор на классике — хычинах и лакумах.

Профессиональные повара провели 30 мастер-классов, по 10 ежедневно. Отдельная программа знакомства с творческим приготовлением еды была подготовлена для детей.

Перед гостями курорта за время фестиваля выступили почти 70 музыкантов, в том числе кавер-группа «Ритмика», студия кавказского танца «Горец», вокальные коллективы «Рябушки» и Nota Bene.