$98.06+0.51106.89+0.75
Войти в почту

На гастрофестивале «Вкус Эльбруса» определили самое популярное блюдо

Второй гастрономический фестиваль «Вкус Эльбруса», прошедший в Кабардино-Балкарии в эти выходные, посетили более 7 тысяч человек. Каждый четвертый гость выбирал из разнообразного меню праздника балкарский хычин.

На гастрофестивале определили самое популярное блюдо
© ТАСС

«Самым популярным блюдом гастрофестиваля „Вкус Эльбруса“ стал балкарский хычин. Его выбирал каждый четвертый гость мероприятия, организованного Кавказ.РФ. Всего гастрономический трехдневный марафон на поляне Азау посетило более семи тысяч человек», — сообщили в пресс-службе института развития.

Второй гастрокультурный фестиваль прошел на курорте «Эльбрус» со 2 по 4 ноября. Гости смогли не только продегустировать блюда кавказской кухни, но и научиться их готовить, а также увидеть выступления танцоров, послушать музыкантов, познакомиться с творчеством керамистов и мастеров ремесел СКФО.

На фестивале представили свои блюда и напитки более 20 компаний. Ежедневное меню состояло из 50 блюд — от уже популярных хычинов до шурпы и лягура. У туристов наибольшей популярностью пользовались шашлыки, плов, лакумы и хачапури на мангале. Амбассадор «Эльбруса» альпинистка Алина Пекова, посетившая фестиваль после серии восхождений, также остановила свой выбор на классике — хычинах и лакумах.

Профессиональные повара провели 30 мастер-классов, по 10 ежедневно. Отдельная программа знакомства с творческим приготовлением еды была подготовлена для детей.

Перед гостями курорта за время фестиваля выступили почти 70 музыкантов, в том числе кавер-группа «Ритмика», студия кавказского танца «Горец», вокальные коллективы «Рябушки» и Nota Bene.

«Фестиваль, предваряющий открытие зимнего горнолыжного сезона, объединяет любителей гор и вкусной еды. Это база для отдыха на Северном Кавказе. В этом году его уже ждали, причем не только туристы, но и сами участники — рестораторы Приэльбрусья, Нальчика, КМВ, юга России. Радует, что программа получилась очень разнообразной — от классики в виде ягненка в соли до модных пирожных макаронс и тирамису с эльбрусским характером. Даже начинающаяся снежная буря не смогла помешать хорошему настроению участников», — поделился впечатлениями заместитель гендиректора Кавказ.РФ Рустам Тапаев. Его слова приводит пресс-служба.
Еда
Рустам Тапаев