Рецепт низкокалорийного чизкейка из четырех ингредиентов

Если вы хотите побаловать себя вкусным десертом, не нарушая диету, вам точно нужно приготовить этот десерт. Он получается низкокалорийным и требует всего четыре ингредиента. Повар Юлия Архипова поделилась рецептом.

На 500 г творога возьмите 100 г овсяных хлопьев, шесть яиц, сахарозаменитель по вкусу.

Хлопья измельчите в мелкую крошку, смешайте с двумя яйцами. Когда масса станет однородной, выложите ее в форму для запекания и прижмите ко дну.

Далее смешайте творог с четырьмя яйцами и сахарозаменителем. Взбейте блендером до однородности. Сахарозаменитель растопите в двух-трех столовых ложках воды.

Начинку выложите на корж и выпекайте около получаса при 180 градусах. Духовка должна быть предварительно разогретой. По готовности уберите десерт в холодильник на два часа, передают «Белновости».