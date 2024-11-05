Рецепт пышной шарлотки без разрыхлителя и соды

Шарлотка традиционно начинает появляться на столах осенью. Пышный пирог может получиться даже без соды и разрыхлителя.

Для приготовления возьмите 4 яйца, 160 г сахара, столько же муки, щепотку соли, пакетик ванилина и 600 г яблок.

Яблоки вымойте и нарежьте тонкими ломтиками. Яйца взбейте с сахаром и солью с помощью миксера до белой пышной массы. Затем вмешайте просеянную муку и ванилин.

Форму для выпекания застелите пергаментом. Влейте туда половину теста, выложите яблоки, и накройте их второй половиной теста и оставшимися яблоками. Выпекайте пирог около 40 минут при 180 градусах в предварительно разогретой духовке.