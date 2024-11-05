Зеленый завтрак — омлет с сыром и шпинатом

Омлет с сыром и шпинатом — питательный завтрак с аппетитной корочкой и тягучим центром. Сыр сделает блюдо сытным, а шпинат наполнит его ароматом и витаминами. Омлет получается не только вкусным, но и полезным.

Ингредиенты

Листья шпината — 60 г

Яйцо — 3 шт.

Маленькая луковица — 1 шт.

Чеснок — 2 дольки

Сулугуни — по вкусу

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Способ приготовления

Мелко нарезаем луковицу. Дольки чеснока давим боковой стороной ножа и измельчаем. Обжариваем овощи несколько минут. Шпинат рвем на части и добавляем в сковороду. Тушим пару минут. Добавляем яйца, соль, перец и перемешиваем ингредиенты. В полуготовый омлет добавляем произвольно нарезанные кусочки сулугуни. Выключаем плиту, накрываем блюдо крышкой и оставляем на 2–3 минуты.

Также предлагаем приготовить заливной сырный пирог.