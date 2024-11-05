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Фруктовая пицца для детей с наливным тестом на кефире: полезный десерт дома

Сегодня модно отмечать детские праздники в кафе и различных клубах. Однако вы никогда не будете на 100% уверены в том, что угощение для малышей было приготовлено с соблюдением всех санитарных норм. Чтобы позаботиться о здоровье детей, предлагаем приготовить сладкий десерт дома. Например, фруктовую пиццу с наливным тестом на кефире по очень простому пошаговому рецепту.

Рецепт фруктовой пиццы для детей с наливным тестом на кефире
© globallookpress.com

Ингредиенты:

  • кефир 3,2% — 250 мл;
  • куриное яйцо — 1 шт.;
  • пшеничная мука — 200 г;
  • подсолнечное масло — 2 ст. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • разрыхлитель для теста — 1 ч. л.;
  • яблоки — 1 шт.;
  • груша — 1 шт.;
  • банан — 1 шт.;
  • виноград — 200 г;
  • малина — 100 г;
  • черная смородина — 100 г;
  • абрикос — 200 г;
  • сахарная пудра — для сервировки.

Кефир, яйцо, сахар, соль и разрыхлитель смешайте в миске. Не переставая мешать смесь миксером или блендером, введите туда просеянную муку и масло. Ягоды и фрукты промыть, при необходимости очистить от кожу и семечек, порезать тонкими дольками или кубиками. Неглубокую форму для запекания или сковороду смазать маслом, вылить тесто и разровнять его лопаткой. Сверху выложить фрукты и ягоды и поставить в разогретую духовку. Выпекать около получаса или дольше, в зависимости от особенностей вашего духового шкафа. Готовую пиццу остудить прямо в форме, порезать и разложить на тарелки. При подаче на стол посыпать сахарной пудрой.

  • Калорийность на 100 г: 152,6 ккал.
  • Время приготовления: 1 час.

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