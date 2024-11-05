Кулинарный трюк с яйцом рассказали хозяйкам

Оказывается, для варки яиц может понадобиться иголка или канцелярская кнопка. Повар Юлия Архипова рассказала, как этот лайфхак поможет в приготовлении продукта.

Перед варкой яиц проделайте небольшое отверстие в скорлупе. Оно необходимо, чтобы во время варки в яйцо попадала вода. Таким образом скорлупа не приклеится к белку, и вы легко почистите яйца.

Дырочку нужно делать на тупом конце яйца. Там находится воздушная камера, в которую должна попадать вода, передают «Белновости».