Турецкая мусака в одной сковороде — простой рецепт

Мусака — знаменитое блюдо восточной кухни, которое готовят во многих странах, от Греции до Турции. Однако турецкая версия мусаки отличается своей легкостью и насыщенным ароматом специй, что делает ее отличным вариантом для ужина в одной сковороде.

В этом рецепте вместо традиционной слоеной запеканки мы предлагаем приготовить блюдо с обжаркой всех ингредиентов в одной сковороде. Минимум хлопот, максимум аромата!

Ингредиенты

На 3–4 порции:

Баклажаны — 2 шт.

Фарш из говядины или баранины — 300 г

Помидоры — 3 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Зеленый болгарский перец — 1 шт.

Оливковое масло — 3 ст. ложки

Томатная паста — 1 ст. ложка

Вода или мясной бульон — 100 мл

Соль, черный перец — по вкусу

Паприка и зира — по 0,5 ч. ложки

Петрушка — для украшения

Пошаговый рецепт

Нарежьте баклажаны кружками или полукружьями толщиной примерно в один сантиметр. Обильно посолите и оставьте на 10–15 минут. Затем промойте баклажаны под водой и обсушите бумажными полотенцами или салфетками. В сковородке разогрейте немного масла и жарьте баклажаны с обеих сторон по 3–4 минуты, пока они не станут золотистыми. Когда баклажаны будут готовы, переложите их. В той же сковороде разогрейте немного масла и добавьте мелко нарезанный лук. Пожарьте его до мягкости, затем добавьте мелко порезанный чеснок и обжаривайте еще минуту. Выложите фарш и пожарьте его, постоянно помешивая, пока мясо не изменит цвет. Посолите и поперчите, а также добавьте паприку и зиру — они придадут блюду насыщенный аромат и легкую остроту. Мелко нарежьте болгарский перец и помидоры. Добавьте их к фаршу и перемешайте. Жарьте еще несколько минут, пока помидоры не пустят сок. Теперь добавьте томатную пасту, перемешайте и добавьте воды или мясной бульон. Соус должен покрывать мясо и овощи. Убавьте огонь и тушите 5–7 минут, пока соус не загустеет и не станет более насыщенным. Когда мясной соус будет готов, выложите обжаренные баклажаны прямо поверх фарша, равномерно распределяя их по сковороде. Накройте крышкой и тушите на слабом огне еще 10–15 минут. За это время баклажаны пропитаются ароматами и соками мяса и специй, создавая невероятно нежное блюдо. Перед подачей украсьте мусаку свежей петрушкой. Можно также добавить щепотку зиры или тертого сыра для более насыщенного вкуса.

Советы для идеальной турецкой мусаки