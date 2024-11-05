Малиновое варенье стало самым популярным вкусом в 2024 году

Аналитики компании АТОЛ Онлайн провели исследование продаж варенья в преддверии Дня варенья и определили, какие его вкусы наиболее популярны среди россиян. По данным, с которыми ознакомилась «Газета.Ru», в 2024 году малиновое варенье стало лидером по количеству продаж, его выбрали 34% покупателей. На втором месте расположилось клубничное варенье, которое составило 28% от всех продаж.

Замыкает тройку фаворитов варенье из сосновых шишек, которое приобретается в 9% случаев. Вишневое варенье оказалось на четвертом месте с долей 7%, а абрикосовое и смородиновое заняли пятое и шестое места с 5% и 4% соответственно.

Варенье с черникой купили лишь в 2% случаев, а остальные вкусы составили 9%. Самым дорогим вареньем в этом году стало сосновое, средняя цена которого составляет 437 рублей за банку.

Следом идут брусничное варенье (410 руб.), персиковое (348 руб.) и облепиховое (325 руб.), передает «Радиоточка НСН».