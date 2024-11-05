Рецепт пышного омлета с овощами на сковороде

Пышный омлет с овощами на сковороде: идеальный завтрак на скорую руку
Хотите приготовить вкусный завтрак, затратив минимум ингредиентов и времени? Тогда пышный омлет с овощами на сковороде — то, что вам нужно! Рассказываем, как приготовить питательное угощение всего на 72 ккал.
Ингредиенты
- Куриные яйца С1 или С0 — 4 шт.
- Помидоры черри — 250 г
- Болгарский перец — 1 шт.
- Молоко любой жирности — 50 мл
- Красный лук — 1/2 шт.
- Приправы — по вкусу
- Растительное масло — 1–2 ст. л. для жарки
Способ приготовления
Нарежьте перец небольшими кубиками, выложите в разогретое масло и жарьте 3–4 минуты.
Черри нарежьте четвертинками и всыпьте в сковороду к перцу.
Луковицу нашинкуйте полукольцами, отправьте жариться к другим ингредиентам.
Вбейте яйца в подходящую емкость, следом влейте молоко и перемешайте до однородности. Посыпьте приправами.
Залейте яичной смесью овощи на сковороде, жарьте на среднем огне под крышкой, пока омлет не схватится. Когда омлет станет плотным и упругим и не будет растекаться при нажатии лопаткой, его можно будет подавать к столу.
Пышный омлет с овощами готов!
- Время приготовления — 10 минут.
- Калорийность — 72 ккал на 100 г.