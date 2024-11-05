Рецепт пышного омлета с овощами на сковороде

Хотите приготовить вкусный завтрак, затратив минимум ингредиентов и времени? Тогда пышный омлет с овощами на сковороде — то, что вам нужно! Рассказываем, как приготовить питательное угощение всего на 72 ккал.

Ингредиенты

Куриные яйца С1 или С0 — 4 шт.

Помидоры черри — 250 г

Болгарский перец — 1 шт.

Молоко любой жирности — 50 мл

Красный лук — 1/2 шт.

Приправы — по вкусу

Растительное масло — 1–2 ст. л. для жарки

Способ приготовления

Нарежьте перец небольшими кубиками, выложите в разогретое масло и жарьте 3–4 минуты.

Черри нарежьте четвертинками и всыпьте в сковороду к перцу.

Луковицу нашинкуйте полукольцами, отправьте жариться к другим ингредиентам.

Вбейте яйца в подходящую емкость, следом влейте молоко и перемешайте до однородности. Посыпьте приправами.

Залейте яичной смесью овощи на сковороде, жарьте на среднем огне под крышкой, пока омлет не схватится. Когда омлет станет плотным и упругим и не будет растекаться при нажатии лопаткой, его можно будет подавать к столу.

Пышный омлет с овощами готов!