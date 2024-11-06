Как приготовить маринад с соевым соусом и медом

Маринад с соевым соусом и медом для румяной утки в духовке
Чтобы запеченная утка получилась вкусной и нежной, ее обязательно надо замариновать перед приготовлением. Один из самых вкусных маринадов готовится из соевого соуса и меда.
Ингредиенты:
- Свежий мед — 50 г;
- Соевый соус — 100 мл;
- Лимонный сок — 2 ч. л;
- Соль — по вкусу.
Все ингредиенты взбить блендером и обмазать ими утку, убрать в холодильник на ночь и затем запечь в духовке. Чтобы мясо лучше пропиталось, рекомендуется использовать такой маринад для приготовления ножек и крылышек. Если приготовленного объема не хватит на все мясо, нужно кратно увеличить количество ингредиентов маринада. В процессе запекания рекомендуется вытаскивать противень каждые 30 минут и с помощью силиконовой кисточки смазывать мясо выступившим соком и стекшим маринадом со дна противня — так утка получится сочной, румяной и ароматной.