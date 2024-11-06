Как приготовить маринад с соевым соусом и медом

Чтобы запеченная утка получилась вкусной и нежной, ее обязательно надо замариновать перед приготовлением. Один из самых вкусных маринадов готовится из соевого соуса и меда.

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Ингредиенты:

Свежий мед — 50 г;

Соевый соус — 100 мл;

Лимонный сок — 2 ч. л;

Соль — по вкусу.

Все ингредиенты взбить блендером и обмазать ими утку, убрать в холодильник на ночь и затем запечь в духовке. Чтобы мясо лучше пропиталось, рекомендуется использовать такой маринад для приготовления ножек и крылышек. Если приготовленного объема не хватит на все мясо, нужно кратно увеличить количество ингредиентов маринада. В процессе запекания рекомендуется вытаскивать противень каждые 30 минут и с помощью силиконовой кисточки смазывать мясо выступившим соком и стекшим маринадом со дна противня — так утка получится сочной, румяной и ароматной.