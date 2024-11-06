Картошка-гармошка с беконом: рецепт для аппетитного ужина

Картошка-гармошка с беконом — это эффектное и вкусное блюдо, которое легко приготовить дома. Этот рецепт идеально подходит для семейного ужина или праздника. Запеченные картофельные дольки, пропитанные ароматом бекона и специй, покорят даже самых привередливых гурманов.

Ингредиенты

Картофель — 5–6 шт. (среднего размера)

Бекон — 150 г

Чеснок — 2–3 зубчика

Оливковое масло — 2–3 ст. л.

Соль — по вкусу

Черный перец — по вкусу

Зелень (укроп, петрушка) — для украшения

Тертый сыр (по желанию) — 50 г

Пошаговый рецепт приготовления

Тщательно вымойте и просушите картофель, кожуру очищать не нужно. Сделайте на каждом картофеле глубокие надрезы вдоль (примерно 3–4 мм), но не прорезайте до конца.

Нарежьте бекон на тонкие полоски и аккуратно вставьте в надрезы картофеля. Постарайтесь равномерно распределить бекон по всему картофелю.

Измельчите чеснок и смешайте его с оливковым маслом, солью и перцем. Смажьте этой смесью картофель снаружи и слегка внутри надрезов, чтобы усилить вкус.

Поместите картофель на противень, застеленный пергаментом, и отправьте в разогретую до 200 °C духовку. Запекайте 40–50 минут, пока картофель не станет мягким, а бекон — румяным и хрустящим.

По желанию за 5–10 минут до готовности посыпьте картофель тертым сыром, чтобы он расплавился. Подавайте горячим, посыпав свежей зеленью.

Полезная информация о картошке-гармошке с беконом:

калорийность — около 200 ккал на 100 г;

время приготовления — 1 час.

Картошка-гармошка с беконом идеально подходит для сервировки с соусами, такими как сметана с чесноком или кетчуп.