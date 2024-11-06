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Салат из печени трески с сыром: пошаговый рецепт

Салат из печени трески — легкое в приготовлении блюдо, которое найдет место не только на праздничном столе, но и в повседневном меню. Можете поэкспериментировать с подачей и выставить салат из печени трески в тарталетке или на тосте, украшенном томатом.

Салат из печени трески с сыром: пошаговый рецепт
© РИА Новости

Ингредиенты

  • Печень трески — 1 банка
  • Маленькие яйца — 3 шт.
  • Луковица — 1 шт.
  • Уксус — столовая ложка
  • Любимый сыр — 100 г
  • Майонез — на вкус
  • Свежемолотый перец — на вкус

Способ приготовления

  1. Варим яйца до готовности. Пока они стоят на огне, мелко нарежем лук и зальем его уксусом. Даем овощу постоять так 8 минут.
  2. Печень трески измельчаем вилкой в салатнике. К рыбе добавляем тертый сыр, лук, нарезанные кубиками яйца и заправляем майонезом.
  3. Готовое блюдо посыпаем свежемолотым перцем. Если есть желание — добавляем соль. Приятного аппетита!

Еда