Рецепт: пшенная молочная каша с тыквой

Подними настроение всей семье — пшенная каша с тыквой на молоке
Молочная каша из пшена с тыквой — хороший вариант осенне-зимнего приема пищи, который согреет всю семью не только своим ароматом, но и внешним видом. Каша получается солнечной и яркой, а значит, хорошее настроение на весь день обеспечено.
Ингредиенты
- Пшено — 300 г
- Молоко — 800 мл
- Мускатная тыква — 0,5 кг
- Мускатный орех — ½ чайной ложки
- Соль — щепотка
- Сахар — по вкусу
Способ приготовления
- Тыкву очищаем и нарезаем на квадратики средних размеров. Овощ следует отварить в молоке 15–20 минут. После всыпаем пшено и пряности.
- Держим на среднем огне 15 минут.
- Доводить кашу до готовности будем в разогретой до 100 градусов печи. Держим блюдо в духовке 30 минут и подаем к столу.