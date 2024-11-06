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Подними настроение всей семье — пшенная каша с тыквой на молоке

Молочная каша из пшена с тыквой — хороший вариант осенне-зимнего приема пищи, который согреет всю семью не только своим ароматом, но и внешним видом. Каша получается солнечной и яркой, а значит, хорошее настроение на весь день обеспечено.

Рецепт: пшенная молочная каша с тыквой
© РИА Новости

Ингредиенты

  • Пшено — 300 г
  • Молоко — 800 мл
  • Мускатная тыква — 0,5 кг
  • Мускатный орех — ½ чайной ложки
  • Соль — щепотка
  • Сахар — по вкусу

Способ приготовления

  1. Тыкву очищаем и нарезаем на квадратики средних размеров. Овощ следует отварить в молоке 15–20 минут. После всыпаем пшено и пряности.
  2. Держим на среднем огне 15 минут.
  3. Доводить кашу до готовности будем в разогретой до 100 градусов печи. Держим блюдо в духовке 30 минут и подаем к столу.

Еда