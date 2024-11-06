Рецепт: пшенная молочная каша с тыквой

Молочная каша из пшена с тыквой — хороший вариант осенне-зимнего приема пищи, который согреет всю семью не только своим ароматом, но и внешним видом. Каша получается солнечной и яркой, а значит, хорошее настроение на весь день обеспечено.

Ингредиенты

Пшено — 300 г

Молоко — 800 мл

Мускатная тыква — 0,5 кг

Мускатный орех — ½ чайной ложки

Соль — щепотка

Сахар — по вкусу

Способ приготовления