Рецепт тертого печенья с вареньем: идеально к чаю и кофе
Тертое печенье с вареньем — простой в приготовлении десерт, который украсит чаепитие. Вы можете использовать любое варенье по вкусу: брусничное, смородиновое, вишневое или другое. Главное, чтобы оно было густым. Рассказываем, как приготовить печенье с начинкой в домашних условиях.
Ингредиенты
- Сахар белый — 200 г
- Сливочное масло — 200 г
- Яйца куриные — 2 шт.
- Мука пшеничная — 4 стакана
- Сода — 1/3 ч. л.
- Соль — 1/3 ч. л.
- Варенье по вкусу — 4 ст. л.
- Сок лимона — 1 ч. л.
Способ приготовления
Предварительно достаньте масло из холодильника: оно должно быть мягким.
В подходящей емкости соедините масло и сахар, перемешайте до однородности с помощью миксера. Далее вбейте яйца, посолите, не переставая взбивать. Добавьте один стакан муки и хорошо перемешайте. Следом добавьте соду, гашенную соком лимона.
Замесите тесто, добавив остатки муки. Ее количество может варьироваться, так что ориентируйтесь на консистенцию теста. Оно не должно растекаться и липнуть к рукам.
Отрежьте треть теста и поставьте в морозилку на 15 минут, предварительно завернув в пищевую пленку.
Остатки теста выложите на промасленный пергамент, раскатайте прямоугольником толщиной около 1 см. Переложите лист на противень.
Смажьте тесто вареньем.
Возьмите подмороженную треть теста и измельчите на терке. Посыпьте получившейся крошкой пирог на противне.
Выпекайте 25 минут при 180 градусах. Время может варьироваться в зависимости от специфики духовки.
Нарежьте пирог квадратиками.
Тертое печенье с начинкой из варенья готово!
- Время приготовления — 45 минут.
- Калорийность — 402 ккал.
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