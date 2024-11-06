Рецепт тертого печенья с вареньем: идеально к чаю и кофе

Тертое печенье с вареньем — простой в приготовлении десерт, который украсит чаепитие. Вы можете использовать любое варенье по вкусу: брусничное, смородиновое, вишневое или другое. Главное, чтобы оно было густым. Рассказываем, как приготовить печенье с начинкой в домашних условиях.

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Ингредиенты

Сахар белый — 200 г

Сливочное масло — 200 г

Яйца куриные — 2 шт.

Мука пшеничная — 4 стакана

Сода — 1/3 ч. л.

Соль — 1/3 ч. л.

Варенье по вкусу — 4 ст. л.

Сок лимона — 1 ч. л.

Способ приготовления

Предварительно достаньте масло из холодильника: оно должно быть мягким.

В подходящей емкости соедините масло и сахар, перемешайте до однородности с помощью миксера. Далее вбейте яйца, посолите, не переставая взбивать. Добавьте один стакан муки и хорошо перемешайте. Следом добавьте соду, гашенную соком лимона.

Замесите тесто, добавив остатки муки. Ее количество может варьироваться, так что ориентируйтесь на консистенцию теста. Оно не должно растекаться и липнуть к рукам.

Отрежьте треть теста и поставьте в морозилку на 15 минут, предварительно завернув в пищевую пленку.

Остатки теста выложите на промасленный пергамент, раскатайте прямоугольником толщиной около 1 см. Переложите лист на противень.

Смажьте тесто вареньем.

Возьмите подмороженную треть теста и измельчите на терке. Посыпьте получившейся крошкой пирог на противне.

Выпекайте 25 минут при 180 градусах. Время может варьироваться в зависимости от специфики духовки.

Нарежьте пирог квадратиками.

Тертое печенье с начинкой из варенья готово!

Время приготовления — 45 минут.

Калорийность — 402 ккал.

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