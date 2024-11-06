Как правильно заваривать шиповник

Гастроэнтеролог Ирина Бережная назвала ягоды шиповника доступным средством для укрепления иммунитета. Способ правильно заваривать их врач раскрыла в интервью радио Sputnik.

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Доктор объяснила, что ягоды шиповника обладают антиоксидантным, иммуностимулирующим и тонизирующим свойствами, однако их нужно правильно хранить и заваривать, чтобы получить максимальную пользу.

«Завариваете не крутым кипятком, не варите ягоды. Если вы хотите получить пользу от витамина C, которым богаты ягоды шиповника, настаиваете 30-40 минут, потом можно спокойно употреблять. Можно делать лимонады, компоты, все что угодно», — отметила Бережная.

В то же время врач обратила внимание на то, что аллергикам следует употреблять шиповник с осторожностью.

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