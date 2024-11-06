Повар рассказал, как добиться золотистой корочки на выпечке

Многие хозяйки привыкли смазывать выпечку яйцом для получения золотистой корочки и глянца. Повар Юлия Архипова рассказала, что есть еще варианты добиться такого эффекта на изделиях.

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Если у вас не оказалось под рукой яйца, а булочки уже слеплены, не переживайте. Возьмите молоко, оно тоже придает золотистость хлебобулочным изделиям.

Кроме того, яйцо может заменить сливочное масло. Оно придаст выпечке мягкость, красивую корочку и нежность. Смажьте булочки за 10 минут до конца выпекания.

Для появления глянца на выпечке, к маслу и молоку добавьте сладкую воду, передают «Белновости».

Ранее сообщалось, что легкое в приготовлении и сытное блюдо подойдет на обед и ужин. Получается вкусным, нравится взрослым и детям и не вредит фигуре — всего 125 ккал на 100 г.