Необходимый в осенне-зимний период минерал: из какой еды его легко получить

С наступлением холодов многие начинают ощущать изменения в самочувствии. Пониженная солнечная активность, сильный ветер и укорачивание светового дня могут негативно влияют на общее состояние.

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В этот период особенно важно следить за уровнем полезных веществ в организме, которые поддерживают здоровье и жизненный тонус. Так, "Рамблер" расскажет про один из важнейших минералов — магний.

Почему магний так важен осенью

1. Поддержка нервной системы

Осенью многие испытывают стресс, связан с предстоящими изменениями. Магний помогает регулировать уровень кортизола — гормона стресса, и улучшает эмоциональное состояние. Это особенно важно для тех, кто подвержен тревожным состояниям и перепадам настроения.

2. Улучшение сна

Темные и холодные вечера могут приводить к нарушениям сна. Магний способствует расслаблению, помогает справляться с бессонницей и улучшает качество отдыха. Ведь хороший сон — это залог бодрости и продуктивности.

3. Поддержка сердечно-сосудистой системы

С возрастом здоровье сердца становится все более актуальным. Магний помогает регулировать сердечный ритм, снижает риск артериальной гипертензии и укрепляет стенки сосудов. Осень — это период, когда сердечно-сосудистые заболевания могут обостряться, и достаточное количество магния в рационе может помочь предотвратить проблемы.

4. Устойчивость к простудам

Снижение иммунной функции в холодное время года становится распространенной проблемой. Магний участвует в синтезе антиоксидантов и укрепляет иммунную систему, что важно для профилактики простудных заболеваний.

Признаки нехватки магния

Симптомы нехватки магния могут быть довольно разнообразными:

утомляемость и слабость,

частые судороги мышц,

тревожность и раздражительность,

нарушения сна,

проблемы с концентрацией.

Если вы заметили у себя несколько из этих признаков, возможно, пришло время задуматься о повышении уровня магния в рационе.

Из каких продуктов легко получить магний

Несмотря на важность магния, его дефицит распространен среди населения. Хорошая новость заключается в том, что восполнить запасы этого минерала можно, регулярно употребляя определенные продукты:

Орехи и семена

Орехи, такие как миндаль, кешью и грецкие, а также семена (особенно тыквенные и подсолнечные) являются отличными источниками магния. Достаточно небольшого количества орехов в день, буквально несколько штук, чтобы обеспечить организму необходимую порцию минерала.

Зеленые листовые овощи

Шпинат, капуста, брокколи, огурцы и другие зеленые овощи не только богаты магнием, но и обеспечивают организм витаминами и антиоксидантами, которые выводят токсины из органов и тканей, повышают работу иммунной системы.

Бобовые

Фасоль, горох и чечевица — отличные источники магния. Они также богаты белком и клетчаткой, что делает их отличным дополнением к любому блюду, особенно в холодную пору, когда организму критически важно получать питательные вещества, повышающие уровень энергии.

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Цельнозерновые продукты

Овсянка, киноа, пшеница, полба и другие зерновые культуры содержат внушительное количество магния. Добавляя их регулярно в свой рацион, вы не только получите необходимую минерал, но и поспособствуете нормализации пищеварения.

Шоколад

Темный шоколад с высоким содержанием какао — приятный и вкусный способ получить магний. Он также может поднять настроение в унылые осенние и зимние дни, поэтому его важно включить в рацион, но не стоит забывать, что употреблять его нужно в меру.

Что нужно, чтобы магний лучше усваивался

Чтобы справиться с этой задачей, прежде всего, необходимо следить за сбалансированностью рациона. Но есть и другие важные факторы:

Избегайте избытка кальция: слишком много металла может препятствовать усвоению магния, поэтому важно поддерживать баланс между этими веществами. Обратите внимание на витамины группы B: они помогают улучшить усвоение магния. Убедитесь, что в рационе достаточно продуктов, богатых этими витаминами. Сохраняйте физическую активность: умеренные физические нагрузки способствуют улучшению обмена веществ и усвоению минералов, в том числе магния.

Магний — это важный минерал, который незаслуженно не получает должного внимания, особенно в осенний и зимний периоды. Его роль в поддержании настроения, сна и здоровья сердечно-сосудистой системы крайне важна. Заботьтесь о своем здоровье и не пренебрегайте дарами, которые предоставляет природа. Если вы хотите прибегнуть к дополнительным источникам магния, таким как БАДы, сначала обратитесь за консультацией к специалисту.

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