Повар дал совет, как экономить сливочное масло

Настоящий толк в экономии знали наши бабушки, которые жили в советское время. Повар Юлия Архипова рассказала, как сберечь сливочное масло.

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Раньше в сливочное масло добавляли соль для того, чтобы оно дольше хранилось. При этом продукт лучше размазывается по хлебу.

Также с помощью блендера можно смешать сливочное масло с растительным. Так у вас получится воздушный продукт, который легче мажется на хлеб или батон.

В конце концов, можно найти доступную альтернативу маслу — маргарин или спред, передают «Белновости».

Ранее сообщалось, что дрожжевое тесто всегда делает выпечку пышной и воздушной. Однако есть способ, который поможет сделать готовый продукт еще лучше. Повар Юлия Архипова рассказала, что в дрожжевое тесто можно добавлять уксус.

Также NEWS.ru рассказывал, что неудавшаяся выпечка всегда портит настроение. Бывает, что у простой шарлотки не поднимается тесто и она уже становится невкусной. Архипова рассказала, что делать в таком случае.