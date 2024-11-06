Рецепт теста для пельменей «по-сибирски»

Магазинные пельмени никогда не переплюнут домашние. Дело не только в мясе, но и в тесте. Вот как приготовить его «по-сибирски».

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Возьмите 125 мл воды, столько же молока, столовую ложку соли, яйцо, две столовые ложки масла и 500 г муки.

Вода и молоко должны быть немного теплыми. Растворите в воде соль, а затем смешайте ее с молоком. Взбейте венчиком, влейте растительное масло и вбейте яйца до легкой пышности.

Порционно всыпайте муку, перемешивая тесто ложкой, а затем рукой, пока не исчезнут комочки. Выложите тесто на стол и вымешивайте около 15 минут.

Накройте пленкой и отставьте на 15 минут. Замесите фарш. Раскатайте тесто, слепите пельмени и отварите их. Блюдо готово!

Ранее NEWS.ru рассказывал, что многие помнят манник еще с советского времени. Сейчас хозяйки редко готовят это блюдо, хотя оно получается вкусным и простым. Готовится по принципу «три стакана».