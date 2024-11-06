Как приготовить постное овсяное печенье

Овсяное печенье — любимое лакомство к чаю у многих. Такой десерт готовится легко. Главное — правильно посчитать пропорции.

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Возьмите 200 г сливочного масла, два яйца, чайную ложку экстракта ванили, 240 г муки, 300 г овсянки быстрого приготовления, чайную ложку разрыхлителя, столько же соли, столовую ложку растительного масла и две чайные ложки корицы.

Размягченное масло смешайте с сахаром, взбейте миксером. Добавьте яйца и ваниль. Отдельно соедините муку, разрыхлитель, соль и корицу.

Сухую смесь смешайте и добавьте к яичной. В конце добавьте овсянку. Накройте тесто пленкой и уберите в холодильник на час.

Сформируйте печенье и выложите на противень. Выпекайте десерт не более 10 минут при 190 градусах в предварительно разогретой духовке.

Ранее сообщалось, что легкое в приготовлении и сытное блюдо подойдет на обед и ужин. Получается вкусным, нравится взрослым и детям и не вредит фигуре — всего 125 ккал на 100 г.