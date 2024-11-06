Какой рамен самый вкусный

Суши и роллы долгое время являлись фаворитами среди азиатских блюд для жителей России. Пока на первый план не вышел рамен. Насыщенный бульон, упругая лапша и многочисленные добавки на любой вкус — это блюдо-конструктор покорило наши сердца. Рассказываем про самые аппетитные варианты.

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IZUMI

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Тонкоцу, сёю, биск, гюнику, кани, хотатэ — эти слова в названиях 14 видов рамена указывают на главный ингредиент блюда (например, говядина, гребешок, краб). Отдельного внимания заслуживает придуманный в 1961 году цукэмэн. Лапша и наполнители подаются отдельно от бульона, в который все ингредиенты нужно окунать.

[KU:]

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Считается, что рамен сохраняет идеальный вкус только первые пять минут. А потому жизненно важно успеть за 300 секунд съесть все. Лапшу на палочки не наматывают, а с громким хлюпаньем «всасывают» в себя, наслаждаясь домашней рецептурой. Бесспорно: куда больше времени уходит на выбор рамена — в заведении 10 вариаций с мясом и морепродуктами.

RA'MEN

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Рамен, аниме, манга — а с чем у вас ассоциируется Япония? Опустим тот момент, что родиной рамена является Китай, и попробуем соединить наши ассоциации в одной тарелке. Тем более что из сезона в сезон в ресторанах сети помимо традиционных супов появляются варианты по мотивам популярных игр, комиксов и анимационных картин.

Ramen Ten

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«Раменный рай» — переводится название ресторана, где представлено восемь вариантов супа: с говядиной, креветками, курицей или свининой. Также можно выбрать бульон — легкий, который варится четыре часа, или более наваристый и насыщенный, который томится на слабом огне восемь часов.

Nagoya

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В заведении воссоздана атмосфера японского кафе. Заказ можно сделать через терминал самообслуживания, а в меню найти более 10 позиций рамена как с бульоном, так и без. Есть даже вариант с мороженым: рамен на основе томатного бульона украшает жареный бекон, кружочки кукурузных початков и вафельный рожок с пломбиром.

KONO

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Готовим рамен самостоятельно. Выбираем лапшу, специи, топинги, завариваем с помощью специального аппарата. Не забываем про лайфхаки: для каждого топинга свое время. В начале можно добавлять токпокки, грибы эноки, креветки. За полминуты до готовности кидаем моцареллу, а сулугуни — в самом конце. Кимчи, бамбук, дайкон и вовсе не требуют варки.