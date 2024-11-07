Спелая или вяжущая: какая хурма полезнее

Богатый состав витаминов и минералов, яркие вкус и аромат делают хурму ценным дополнением к любому рациону. Существует два основных вида: спелая и вяжущая. В этой статье "Рамблер" расскажет об их различиях, пользе и даст советы, как правильно выбирать фрукт.

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Различия между спелой и вяжущей хурмой

Спелая хурма бывает оранжевой или желтой и обладает сладким вкусом. Она легко отделяется от плодоножки и имеет мягкую, как будто желеобразную текстуру. К спелым сортам относятся такие виды, как "Шарон" и "Фую". Спелая хурма не оставляет вяжущего вкуса при поедании, что делает ее более приятной в употреблении для большинства людей.

Вяжущая хурма отличается своим терпким вкусом. Она имеет более плотную, хрустящую текстуру и может вызывать ощущение, похожее на застревание во рту из-за высокого содержания танинов. Такой фрукт следует есть только после достижения полной спелости, когда он становится мягким и сладким. В противном случае его вкус может не понравиться.

Полезные свойства

Спелая хурма

витамины A, C, E и ряд витаминов группы B,

минералы: кальций, калий, магний и железо,

антиоксиданты.

Она полезна для:

Укрепления сердечно-сосудистой системы; Повышения иммунитет; Улучшения зрения и состояния кожи; Борьбы с оксидативным стрессом.

Вяжущая хурма

танины,

клетчатка.

Она полезна для:

Нормализации пищеварения; Борьбы с воспалениями за счет антиоксидантных свойств.

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Когда сезон

Сезон хурмы обычно наступает в конце осени и длится до зимы, примерно с октября до декабря. В зависимости от сорта, хурму можно встретить на прилавках рынка в разное время. Спелые сорта появляются в продаже первыми и именно их рекомендуется выбирать для употребления в свежем виде.

Как выбирать

Хурма должна быть без черных пятен, вмятин и трещин. Лучше отдавать предпочтение яркому цвету, так как бледные плоды могут быть неспелыми.

Спелая хурма должна быть мягкой на ощупь, но не слишком. Если хурма слишком твердая, это может свидетельствовать о незрелости. Для вяжущих сортов выбирайте только те плоды, которые стали мягкими.

У незрелой хурмы запах может быть невыраженным или отсутствовать, а спелые плоды издают сладковатый аромат.

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