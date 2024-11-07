Спелая или вяжущая: какая хурма полезнее
Богатый состав витаминов и минералов, яркие вкус и аромат делают хурму ценным дополнением к любому рациону. Существует два основных вида: спелая и вяжущая. В этой статье "Рамблер" расскажет об их различиях, пользе и даст советы, как правильно выбирать фрукт.
Различия между спелой и вяжущей хурмой
Спелая хурма бывает оранжевой или желтой и обладает сладким вкусом. Она легко отделяется от плодоножки и имеет мягкую, как будто желеобразную текстуру. К спелым сортам относятся такие виды, как "Шарон" и "Фую". Спелая хурма не оставляет вяжущего вкуса при поедании, что делает ее более приятной в употреблении для большинства людей.
Вяжущая хурма отличается своим терпким вкусом. Она имеет более плотную, хрустящую текстуру и может вызывать ощущение, похожее на застревание во рту из-за высокого содержания танинов. Такой фрукт следует есть только после достижения полной спелости, когда он становится мягким и сладким. В противном случае его вкус может не понравиться.
Полезные свойства
Спелая хурма
- витамины A, C, E и ряд витаминов группы B,
- минералы: кальций, калий, магний и железо,
- антиоксиданты.
Она полезна для:
- Укрепления сердечно-сосудистой системы;
- Повышения иммунитет;
- Улучшения зрения и состояния кожи;
- Борьбы с оксидативным стрессом.
Вяжущая хурма
- танины,
- клетчатка.
Она полезна для:
- Нормализации пищеварения;
- Борьбы с воспалениями за счет антиоксидантных свойств.
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Когда сезон
Сезон хурмы обычно наступает в конце осени и длится до зимы, примерно с октября до декабря. В зависимости от сорта, хурму можно встретить на прилавках рынка в разное время. Спелые сорта появляются в продаже первыми и именно их рекомендуется выбирать для употребления в свежем виде.
Как выбирать
- Хурма должна быть без черных пятен, вмятин и трещин. Лучше отдавать предпочтение яркому цвету, так как бледные плоды могут быть неспелыми.
- Спелая хурма должна быть мягкой на ощупь, но не слишком. Если хурма слишком твердая, это может свидетельствовать о незрелости. Для вяжущих сортов выбирайте только те плоды, которые стали мягкими.
- У незрелой хурмы запах может быть невыраженным или отсутствовать, а спелые плоды издают сладковатый аромат.
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