Рецепт медово-горчичного маринада

Правильно подобранный маринад — секрет вкуснейшего запеченного мяса. Делимся рецептом маринада с горчицей, медом и лимонным соком для утки в духовке. Сочная и пикантная запеченная птица гарантирована!

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Ингредиенты

Горчица — 2,5 ст. л;

Мед — 1,5 ст. л;

Чеснок — 4 зубчика;

Лимон — 1/2 шт;

Растительное масло — 3 ст. л;

Соль, специи — по вкусу.

Способ приготовления

Поставьте мед греться на водяной бане: он должен чуть подтаять.

Половинку лимона выжмите вручную или ручной соковыжималкой.

Чесночные зубчики спрессуйте или мелко нашинкуйте ножом.

Соедините мед с горчицей и маслом, влейте лимонный сок, всыпьте чеснок, соль и специи. Тщательно перемешайте.

Смажьте утку получившейся смесью, уберите в холодильник и дайте настояться в течение 13 часов.

Готово! Перед запеканием нашинкуйте тушку дольками яблок. Нежнейший праздничный деликатес обеспечен.

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