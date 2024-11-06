Рецепт медово-горчичного маринада для вкуснейшей утки в духовке
Правильно подобранный маринад — секрет вкуснейшего запеченного мяса. Делимся рецептом маринада с горчицей, медом и лимонным соком для утки в духовке. Сочная и пикантная запеченная птица гарантирована!
Ингредиенты
- Горчица — 2,5 ст. л;
- Мед — 1,5 ст. л;
- Чеснок — 4 зубчика;
- Лимон — 1/2 шт;
- Растительное масло — 3 ст. л;
- Соль, специи — по вкусу.
Способ приготовления
Поставьте мед греться на водяной бане: он должен чуть подтаять.
Половинку лимона выжмите вручную или ручной соковыжималкой.
Чесночные зубчики спрессуйте или мелко нашинкуйте ножом.
Соедините мед с горчицей и маслом, влейте лимонный сок, всыпьте чеснок, соль и специи. Тщательно перемешайте.
Смажьте утку получившейся смесью, уберите в холодильник и дайте настояться в течение 13 часов.
Готово! Перед запеканием нашинкуйте тушку дольками яблок. Нежнейший праздничный деликатес обеспечен.
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